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العاملون في هذه الوظائف هم الأكثر عرضة لخيانة الشريك! أرسل الخبر



وجاءت هذه النتائج بعد استطلاع للرأي أُجري على 5658 امرأة، خانت شريكها عبر موقع فيكتوريا ميلان للتعارف الخاصّ بالمتزوّجين.

وكشف الاستطلاع أن اثنين من بين ثلاثة نساء (أيّ 65٪) يخنّ أزواجهم في العمل.

ويشير القيمون على هذا الاستطلاع، إلى أنّ الخيانة خلال العمل تجعل الدوام أكثر إثارة بالنسبة للسيدات والرجال.

ولكن الجانب السلبي من هذه الخيانات، بالنسبة لـ 70٪ من النساء اللواتي شملهنّ الاستطلاع، أنّ هناك احتمالاً لإنهاء العلاقة بالزميل بشكلٍ سيء جداً.

كما أنّ نسبة اكتشاف الزوج لخيانة زوجته يصل حتى 21% إذا كان الطرف الآخر زميلها في العمل.

كما تتعرّض الحياة المهنية للمشاكل بنسبة 10% إذا كانت الخيانة مع زميل في العمل.

في سياق ذلك، يقول سيجورد فيدال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيكتوريا ميلان، إنّ المسح أظهر أن الناس يميلون أكثر إلى الاستمتاع بالحياة العاطفية خلال دوام العمل.

بالترتيب التنازلي: في هذه الوظائف يميل الفرد إلى الخيانة أكثر:

الوظائف المالية (عمال المصارف، عمال التدقيق المالي، السماسرة)

وظائف الطيران (الطيار، المضيفات)

وظائف الرعاية الصحية (الأطباء، الممرضين، ومساعدي التمريض)

وظائف إدارة الأعمال (المدراء، السكرتيرات)

الوظائف الرياضية (المدرّبين الرياضيين)

الوظائف الفنيّة (عارضات الأزياء، المصوّرين، الموسيقيين)

وظائف النوادي الليلية (المنسّق الموسيقي، الراقصات، النوادل)

وظائف علوم الإعلام والاتصال (الصحفيون، العلاقات العامة)

الوظائف القانونية (المحامون، القضاة) توصلت دراسة حديثة إلى أنّ عمّال المصارف والسماسرة يميلون إلى خيانة شركائهم مع زميل في العمل أكثر من الطيارين، مضيفات الطيران، الأطباء والممرضات.وجاءت هذه النتائج بعد استطلاع للرأي أُجري على 5658 امرأة، خانت شريكها عبر موقع فيكتوريا ميلان للتعارف الخاصّ بالمتزوّجين.وكشف الاستطلاع أن اثنين من بين ثلاثة نساء (أيّ 65٪) يخنّ أزواجهم في العمل.ويشير القيمون على هذا الاستطلاع، إلى أنّ الخيانة خلال العمل تجعل الدوام أكثر إثارة بالنسبة للسيدات والرجال.ولكن الجانب السلبي من هذه الخيانات، بالنسبة لـ 70٪ من النساء اللواتي شملهنّ الاستطلاع، أنّ هناك احتمالاً لإنهاء العلاقة بالزميل بشكلٍ سيء جداً.كما أنّ نسبة اكتشاف الزوج لخيانة زوجته يصل حتى 21% إذا كان الطرف الآخر زميلها في العمل.كما تتعرّض الحياة المهنية للمشاكل بنسبة 10% إذا كانت الخيانة مع زميل في العمل.في سياق ذلك، يقول سيجورد فيدال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيكتوريا ميلان، إنّ المسح أظهر أن الناس يميلون أكثر إلى الاستمتاع بالحياة العاطفية خلال دوام العمل.بالترتيب التنازلي: في هذه الوظائف يميل الفرد إلى الخيانة أكثر:الوظائف المالية (عمال المصارف، عمال التدقيق المالي، السماسرة)وظائف الطيران (الطيار، المضيفات)وظائف الرعاية الصحية (الأطباء، الممرضين، ومساعدي التمريض)وظائف إدارة الأعمال (المدراء، السكرتيرات)الوظائف الرياضية (المدرّبين الرياضيين)الوظائف الفنيّة (عارضات الأزياء، المصوّرين، الموسيقيين)وظائف النوادي الليلية (المنسّق الموسيقي، الراقصات، النوادل)وظائف علوم الإعلام والاتصال (الصحفيون، العلاقات العامة)الوظائف القانونية (المحامون، القضاة) وكالات Saida Online