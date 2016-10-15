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بلدية صيدا تستضيف بطولة لبنان في الشطرنج برعاية شركة بهاني للبناء أرسل الخبر



واشار امين سر نادي الاهلي السيد خالد بديع لموقع صيدا اون لاين ان اتحاد الشطرنج في لبنان يقيم بطولات مختلفة في كل المناطق اللبنانية مثل لعبة الشطرنج الخاطف والشطرنج السريع وغيرها لنشر هذه اللعبة على صعيد كل لبنان.

وقال بديع :" ستبدأ المباريات غدا الساعة 11 صباحا وتستمر حتى 7 مساءً في قاعة بلدية صيدا بحضور رئيس اتحاد الشطرنج في لبنان الاستاذ عزت قريطم، الامين العام للاتحاد شحادي ابو نمري، اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد وبمشاركة ابطال لبنان في لعبة الشطرنج."



واضاف بديع :" سيكون هناك 16 نادي سيشارك في البطولة وسيلعب 6 لاعبين عن كل فريق ومن يحرز نقاط اعلى سيفوز."



من جهته اكد صاحب شركة بهاني للبناء السيد طارق بهاني لموقع صيدا اون لاين ان شركته تدعم هذه البطولة وغيرها من النشاطات الرياضية لدعم الشباب وتنمية المواهب.



واشار بهاني الى ان مدينة صيدا تستحق ان تستضيف كل البطولات والانشطة وان تكون افضل مدينة في لبنان. برعاية شركة بهاني للبناء تستضيف بلدية صيدا غدا الاحد بطولة لبنان للفرق في الشطرنج الخاطف التي ينظمها النادي الاهلي الرياضي صيدا وبإشراف الاتحاد اللبناني للشطرنج .واشار امين سر نادي الاهلي السيد خالد بديع لموقع صيدا اون لاين ان اتحاد الشطرنج في لبنان يقيم بطولات مختلفة في كل المناطق اللبنانية مثل لعبة الشطرنج الخاطف والشطرنج السريع وغيرها لنشر هذه اللعبة على صعيد كل لبنان.وقال بديع :" ستبدأ المباريات غدا الساعة 11 صباحا وتستمر حتى 7 مساءً في قاعة بلدية صيدا بحضور رئيس اتحاد الشطرنج في لبنان الاستاذ عزت قريطم، الامين العام للاتحاد شحادي ابو نمري، اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد وبمشاركة ابطال لبنان في لعبة الشطرنج."واضاف بديع :" سيكون هناك 16 نادي سيشارك في البطولة وسيلعب 6 لاعبين عن كل فريق ومن يحرز نقاط اعلى سيفوز."من جهته اكد صاحب شركة بهاني للبناء السيد طارق بهاني لموقع صيدا اون لاين ان شركته تدعم هذه البطولة وغيرها من النشاطات الرياضية لدعم الشباب وتنمية المواهب.واشار بهاني الى ان مدينة صيدا تستحق ان تستضيف كل البطولات والانشطة وان تكون افضل مدينة في لبنان. صيدا أون لاين Saida Online