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بالصور...ورشة عمل في بلدية صيدا حول تعزيز السلامة العامة في الحضانات بالتعاون مع الدفاع المدني أرسل الخبر



وفي هذا الاطار، تم تنظيم ورشة عمل في قاعة بلدية صيدا حضرتها صاحبات دور الحضانة في صيدا والجنوب وممثلة النقابة هنا لطفي حيث تم الاستماع من مندوبي الدفاع المدني حول الاجراءات والخطوات التي يجب اتخاذها في حال حدوث اي طارىء.



وأشارت لطفي الى ان "الهدف من ورش العمل هو تطوير عمل الحاضنات وتثقيفهن كي تكون جاهزات لاي طارىء وان تكون مؤهلات ليقمن بالاسعافات الاولية والاجراءات اللازمة لحين وصول الدفاع المدني او الصليب الاحمر، نحن نعمل على تأهيل الحاضنات علميا ونفسيا حتى يقمن بالمهام الملقاة على عاتقهن".





























نظمت نقابة اصحاب دور الحضانات، ورش عمل بالتعاون مع الدفاع المدني من اجل تثقيف الحاضنات وتدريبهن في حال حدوث اي طارىء في الحضانة مثل حريق او احتكاك كهربائي او تعرض اي من الاطفال لخطر مفاجىء وتدارك الامر لحين وصول الدفاع المدني او الصليب الاحمر.وفي هذا الاطار، تم تنظيم ورشة عمل في قاعة بلدية صيدا حضرتها صاحبات دور الحضانة في صيدا والجنوب وممثلة النقابة هنا لطفي حيث تم الاستماع من مندوبي الدفاع المدني حول الاجراءات والخطوات التي يجب اتخاذها في حال حدوث اي طارىء.وأشارت لطفي الى ان "الهدف من ورش العمل هو تطوير عمل الحاضنات وتثقيفهن كي تكون جاهزات لاي طارىء وان تكون مؤهلات ليقمن بالاسعافات الاولية والاجراءات اللازمة لحين وصول الدفاع المدني او الصليب الاحمر، نحن نعمل على تأهيل الحاضنات علميا ونفسيا حتى يقمن بالمهام الملقاة على عاتقهن". صيدا أون لاين Saida Online