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المقدح: انتقال مقر القوة الأمنية إلى بيروت لتعزيز أمن المخيمات كافة! أرسل الخبر



وكانت مصادر إعلامية لبنانية قد نقلت عن مصادر فلسطينية من حركة “فتح” أن “اللواء المقدح قرّر الانتقال إلى بيروت لممارسة مهماته كقائد للقوة الأمنية في كل لبنان وليس حصر مهماته في منطقة صيدا، وقد اتّخذ مقراً له في مخيم مار الياس في قلب العاصمة بدل مخيم عين الحلوة، على أن يتولى العميد خالد الشايب مهمات القوة الأمنية في منطقة صيدا”.



وقال المقدح إن “قرار نقل مقر القوة الأمنية الرئيسي إلى بيروت جاء بناءً على قرار من اللجنة السياسية العليا، لتعزيز العمل في مخيمات بيروت بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها بعضها مؤخراً”، مضيفاً أنه “منذ بداية عمله في القوة الأمنية منذ عامين، كان هناك قرار بأن يعمل كقائد القوة الأمنية في لبنان، وما تناولته بعض المواقع ليس جديد”.



وأوضح المقدح أن “انتقال المقر الرئيسي إلى بيروت يأتي في إطار تعزيز عمل القوة الأمنية المشتركة في كافة مخيمات لبنان، للحفاظ على أمن المخيمات والجوار”، مشيراً إلى أن “هناك قائد للقوة الأمنية في كل من مخيمات صيدا، وصور، وبيروت، وأن العميد خالد الشايب هو قائد القوة الأمنية في صيدا منذ عامين”. أكد قائد “القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة” في لبنان، اللواء منير المقدح في تصريح خاص لـ “وكالة القدس للأنباء”، اليوم السبت، “أنه تم بالفعل نقل المقر الرئيسي للقوة الأمنية المشتركة إلى مخيم مارالياس للاجئين الفلسطينيين في بيروت”.وكانت مصادر إعلامية لبنانية قد نقلت عن مصادر فلسطينية من حركة “فتح” أن “اللواء المقدح قرّر الانتقال إلى بيروت لممارسة مهماته كقائد للقوة الأمنية في كل لبنان وليس حصر مهماته في منطقة صيدا، وقد اتّخذ مقراً له في مخيم مار الياس في قلب العاصمة بدل مخيم عين الحلوة، على أن يتولى العميد خالد الشايب مهمات القوة الأمنية في منطقة صيدا”.وقال المقدح إن “قرار نقل مقر القوة الأمنية الرئيسي إلى بيروت جاء بناءً على قرار من اللجنة السياسية العليا، لتعزيز العمل في مخيمات بيروت بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها بعضها مؤخراً”، مضيفاً أنه “منذ بداية عمله في القوة الأمنية منذ عامين، كان هناك قرار بأن يعمل كقائد القوة الأمنية في لبنان، وما تناولته بعض المواقع ليس جديد”.وأوضح المقدح أن “انتقال المقر الرئيسي إلى بيروت يأتي في إطار تعزيز عمل القوة الأمنية المشتركة في كافة مخيمات لبنان، للحفاظ على أمن المخيمات والجوار”، مشيراً إلى أن “هناك قائد للقوة الأمنية في كل من مخيمات صيدا، وصور، وبيروت، وأن العميد خالد الشايب هو قائد القوة الأمنية في صيدا منذ عامين”. وكالة القدس للأنباء Saida Online