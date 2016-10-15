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الشاب "عماد" يطلب المساعدة كي يستطيع انقاذ ما تبقى من أقدامه المتبورة !! أرسل الخبر



وكنا سابقاً قد طرحنا موضوع مساعدة عماد لإجراء عملية عاجلة لزرع شريان لقدمه المصابة بالغرغرينا والا قد يخسرها ويصبح عاجزا عن المشي وحينها تم مساعدته من قبل أصحاب الأيادي البيضاء ولكن العملية لم تتكلل بانجاح وقرر الأطباء بتر قدمه الثانية وأصبح عاجزاً كلياً عن العمل.



عماد اليوم يعاني من تفشي الغرغرينا في الجزءالأعلى من قدمه ويناشد عبر موقعنا أهل الخير المساعدة في إجراء عملية جراحية وتبلغ تكلفة العملية ما يقارب 5000 دولار وعليه دفع مبلغ 3000 دولار منهم عند دخوله المستشفى، و هو لا يملك شيئاً من هذا المبلغ.



عماد حشاش متروك لمصيره، فالوقت ليس لصالحه وسيضطر الأطباء لبتر كامل قدمه بحيث لن يستطيع تركيب طرف صناعي بهذا القدم المبتور مع العلم ان تكلفة بتر باقي القدم لا تتعدى ال1000 دولار ولكنه سيصبح عاجز كلياً عن الحراك.



الجدير ذكره ان عماد لديه زوجة و 3 اولاد وهو المعيل الوحيد لعائلته.



لمساعدة عماد الإتصال على : 70619516



من خارج لبنان : 0096170619516



يسابق الفلسطيني ابن مخيم عين الحلوة عماد علي حشاش الوقت كي يستطيع انقاذ ما تبقى من قدمه بعدما سبق ان فقد قدمه الأولى عام 2013 ثم الثانية عام 2015 فقد قدمه الأولى بحادث سير حينها بحادث سير فتبين ان لديه نشاف في الشرايين مما ادى الى تفشي مرض الغرغرينا في القدم الأخرى.وكنا سابقاً قد طرحنا موضوع مساعدة عماد لإجراء عملية عاجلة لزرع شريان لقدمه المصابة بالغرغرينا والا قد يخسرها ويصبح عاجزا عن المشي وحينها تم مساعدته من قبل أصحاب الأيادي البيضاء ولكن العملية لم تتكلل بانجاح وقرر الأطباء بتر قدمه الثانية وأصبح عاجزاً كلياً عن العمل.عماد اليوم يعاني من تفشي الغرغرينا في الجزءالأعلى من قدمه ويناشد عبر موقعنا أهل الخير المساعدة في إجراء عملية جراحية وتبلغ تكلفة العملية ما يقارب 5000 دولار وعليه دفع مبلغ 3000 دولار منهم عند دخوله المستشفى، و هو لا يملك شيئاً من هذا المبلغ.عماد حشاش متروك لمصيره، فالوقت ليس لصالحه وسيضطر الأطباء لبتر كامل قدمه بحيث لن يستطيع تركيب طرف صناعي بهذا القدم المبتور مع العلم ان تكلفة بتر باقي القدم لا تتعدى ال1000 دولار ولكنه سيصبح عاجز كلياً عن الحراك.الجدير ذكره ان عماد لديه زوجة و 3 اولاد وهو المعيل الوحيد لعائلته.لمساعدة عماد الإتصال على : 70619516من خارج لبنان : 0096170619516 صيدا أون لاين Saida Online