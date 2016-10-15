أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه من انزعاج البعض بسبب فيديو "سائق التوكتوك"، قائلا: "إيه الدولة اللي يهزها توك توك دي؟ ده احنا كده منستحقش نعيش.. هو ابن مصر وأصيل ومثقف وواد زي الفل، إيه المشكلة؟ ما يقول اللي هو عايزه، إنما الدولة تتهز؟ لأ".وأضاف "أديب" خلال برنامج "كل يوم"، على قناة "أون تي في": "ده احنا كان عندنا دولة الإخوان بكل ما فيهم ومعاهم فلوس الدنيا، وطلعت المرأة المصرية قالت كلمتها، وانت جاي تكلمني على توك توك ورئاسة الوزراء بتبحث عن سائق توك توك؟".وتابع: "أنا وقفت عند كلمة من سنتين كان فيه وكان فيه، هو انت من سنتين كنت بتصدَّر للصين مثلًا، ولا كنت قِبلة الطب في العالم؟ ولا مكانش عندك طوابير".