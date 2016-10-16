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بالفيديو.. صحفية روسية تتعرض للانتقاد بسبب وضعية جلوسها أمام الرئيس الاسد أرسل الخبر



وظهرت الصحفية الروسية خلال الحوار مع الأسد بفستان عارى الذراعين، وتجلس بوضعية “رجل على رجل”، لهذا قام العديد من قراء الصحيفة بانتقادها بشكل كبير.

وعلقت داريا أسلاموفا على هذه الانتقادات، مؤكدة أن طلب منها الظهور بهذا الشكل، قائلة:” طلبوا منى الظهور بأجمل فستان وأجمل حذاء”.



تعرضت الصحفية الروسية داريا أسلاموفا لموجه من الانتقادات بسبب ملابسها ووضعية جلوسها، خلال حوارا صحفيا أجرته لصحيفة “كومسومولسكايا برافدا” الروسية مع الرئيس السورى بشار الأسد.وظهرت الصحفية الروسية خلال الحوار مع الأسد بفستان عارى الذراعين، وتجلس بوضعية “رجل على رجل”، لهذا قام العديد من قراء الصحيفة بانتقادها بشكل كبير.وعلقت داريا أسلاموفا على هذه الانتقادات، مؤكدة أن طلب منها الظهور بهذا الشكل، قائلة:” طلبوا منى الظهور بأجمل فستان وأجمل حذاء”. وكالات