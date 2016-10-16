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جنبلاط يحسم موقفه.. القصة خلصت أرسل الخبر



وقالت مصادر متابعة إن "موقف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الانسحاب من السلة أدى إلى ارتفاع منسوب التفاؤل لجهة حسم الحريري خياره الرئاسي"، لافتة إلى أن "جنبلاط يعبد الطريق للحريري لترشيح عون رسميا".

ويأتي موقف جنبلاط بعد أن التقى الزعيم الاشتراكي مفوضي الحزب أمس (الأول)، وأبلغهم أن القصة خلصت. الحريري سيعلن ترشيح عون، وأنا سأمشي في الأمر.



وتابعت: "الحريري سيرمي الكرة في ملعب قوى 8 آذار التي ستدرس خياراتها، وسيكون للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الكلمة الفصل لتقريب وجهات النظر بين بري وفرنجية من جهة وعون من جهة ثانية".



ولفتت المصادر إلى أنه "في إطار الضغط على المكون الأساسي في قوى 8 آذار، لجأ حزب القوات اللبنانية الى استعمال أساليب الضغط، وهذا ما ظهر جليا في تغريدة نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان، الذي أعلن عبر "تويتر" أن الأيام المقبلة ستحمل معها ايجابيات على المستوى الرئاسي".

تُجمع الأوساط السياسية اللبنانية على أن الأيام المقبلة مفصلية، بانتظار قرار زعيم تيار "المستقبل" الرئيس سعد الحريري ترشيح رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" ميشيل عون رسميا للرئاسة.وقالت مصادر متابعة إن "موقف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الانسحاب من السلة أدى إلى ارتفاع منسوب التفاؤل لجهة حسم الحريري خياره الرئاسي"، لافتة إلى أن "جنبلاط يعبد الطريق للحريري لترشيح عون رسميا".ويأتي موقف جنبلاط بعد أن التقى الزعيم الاشتراكي مفوضي الحزب أمس (الأول)، وأبلغهم أن القصة خلصت. الحريري سيعلن ترشيح عون، وأنا سأمشي في الأمر.وتابعت: "الحريري سيرمي الكرة في ملعب قوى 8 آذار التي ستدرس خياراتها، وسيكون للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الكلمة الفصل لتقريب وجهات النظر بين بري وفرنجية من جهة وعون من جهة ثانية".ولفتت المصادر إلى أنه "في إطار الضغط على المكون الأساسي في قوى 8 آذار، لجأ حزب القوات اللبنانية الى استعمال أساليب الضغط، وهذا ما ظهر جليا في تغريدة نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان، الذي أعلن عبر "تويتر" أن الأيام المقبلة ستحمل معها ايجابيات على المستوى الرئاسي". الجريدة الكويتية Saida Online