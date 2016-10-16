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ابنة الـ10 سنوات ضحية حادث سير أرسل الخبر



فيوم أمس وبعد مرور 5 ايام على تعرض الطفلة الفلسطينية مريم عراوجي لحادث سير بالقرب من مخيم الجليل -بعلبك توفيت ابنة الـ10 سنوات متأثرة بجروحها، رحلت وتركت وراءها عائلة مفجوعة بآلامها، رحلت كملاك وتركت في قلب والدها محمد خير عرجاوي دمعة وآه، وفي عيون كل من عرفها لوعة اشتياق.



من جديد تتجرأ آلة الموت على البراءة فتكسر خاطر أم ما تمنّت إلا أن ترى ابنتها عروسًا وأب حلم بيوم يمسك بيد طفلته المدللة ليقدّمها إلى زوجها، أجل هي عجلات الموت التي تسرق الأحلام من منزل تلو المنزل لتحوّلهم إلى منازل للأتراح.فيوم أمس وبعد مرور 5 ايام على تعرض الطفلة الفلسطينية مريم عراوجي لحادث سير بالقرب من مخيم الجليل -بعلبك توفيت ابنة الـ10 سنوات متأثرة بجروحها، رحلت وتركت وراءها عائلة مفجوعة بآلامها، رحلت كملاك وتركت في قلب والدها محمد خير عرجاوي دمعة وآه، وفي عيون كل من عرفها لوعة اشتياق. liban8 Saida Online