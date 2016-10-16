اللجنة الشعبية لمنطقة صيدا تهنىء مخاتير المية ومية بحضور رئيس بلدية المية ومية

قامت اللجنة الشعبية لمنطقة صيدا برئاسة د.عبد أبو صلاح وعضو اللجنة الشعبية للمية ومية غالب الدنان ومسؤول اللجنه الشعبيه لمنطقه الهبه والفوار وحي الزيتون نبيل الرفاعي ومحمد احمد الخطيب عضو اللجنة واللجنة الشعبية في صيدا الممثلة بالسيد حسن أبو هواش والعلاقات العامة مفيد زيد بزيارة لبلدية المية ومية ، لتهنئة المخاتير وتهنئتهم بفوزهم في الانتخابات بحضور رئيس بلدية المية ومية االسيد رفعت أبو سابا وبحضور الشيخ المختار وهيب فرنسيس والمختار سعيد واكيم والخوري ساسين نمر غوار القاضي والقسيس مخايل سيبت ، مثمنين مواقف رئيس البلدية تجاه شعبنا الفلسطيني في الأمور الخدماتية والحياتية، وأيضاً تم التباحث بالعلاقات اللبنانية الفلسطينية مع الجوار وخاصة في مخيم عين الحلوة حيث كان اللقاء إيجايبي وفي نهاية اللقاء تم دعوة المجتمعين لزيارة مخيم عين الحلوة .