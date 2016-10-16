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بالصور...الشيخ مصطفى الحريري يتعرض لوعكة صحية اثناء مشاركته في اعتصام كسر القيد في بيروت أرسل الخبر



وفي اتصال لموقع صيدا اون لاين مع المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود اكد ان الشيخ مصطفى الحريري بخير وانه قد تعرض لإجهاد حيث إنخفض ضغطه.

وطمأن الدكتور بسام حمود الجميع الى صحة الشيخ مصطفى الحريري مؤكدا انه سيغادر المستشفى بعد قليل ويعود الى مدينة صيدا.

















اثناء مشاركته في اعتصام "كسر القيد" نصرة للمفتي الشيخ الدكتور بسام الطراس أمام السراي الحكومي في بيروت، تعرض المسؤول التنظيمي للجماعة الاسلامية في الجنوب الشيخ مصطفى الحريري لوعكة صحية نقل على اثرها الى مستشفى المقاصد في بيروت للمعالجة.وفي اتصال لموقع صيدا اون لاين مع المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود اكد ان الشيخ مصطفى الحريري بخير وانه قد تعرض لإجهاد حيث إنخفض ضغطه.وطمأن الدكتور بسام حمود الجميع الى صحة الشيخ مصطفى الحريري مؤكدا انه سيغادر المستشفى بعد قليل ويعود الى مدينة صيدا. صيدا أون لاين Saida Online