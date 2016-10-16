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العثور على قطع نقدية تحمل صور المخلوقات الفضائية في مصر أرسل الخبر



وتظهر بعض القطع النقدية التي عثر عليها في إحدى البلدات المصرية صور رجل فضائي برأس أصلع منقوشة على هذه القطع بالإضافة إلى نقوش لمركبات فضائية.

ويقول موقع "إيرث" الإلكتروني بأن هذه القطع النقدية هي دليل دامغ على أن المخلوقات الفضائية كانت تعيش على الأرض جنباً إلى جنب مع البشر.

ويضيف الموقع بأن مجموعة من الأشخاص عثروا على عدد كبير من القطع النقدية النادرة التي تحمل صوراً لمخلوقات غريبة تشبه البشر أثناء عملهم في ترميم منزل في جنوب مصر، وأن الباحثين يعكفون بجد على تفسير حقيقة هذه الصور.



وليست القطع النقدية الأثرية الشيء الوحيد الذي قد يثبت بأن المخلوقات الفضائية كانت تعيش على كوكب الأرض، حيث أظهرت صور التقطتها وكالة ناسا الفضائية في مارس (آذار) الماضي تمثالاً ضخماً يشبه تمثال أبي الهول على سطح المريخ.



ويعتقد بعض علماء الفضاء بأن الكائنات الفضائية قد تعود إلى الأرض في أي وقت لكي تحيي تاريخ وجودها القديم على الكوكب، بحسب ما ورد في صحيفة دايلي ستار البريطانية. يعتقد الكثير ممن يؤمنون بوجود المخلوقات الفضائية بأن العثور على قطع نقدية قديمة تحمل صور مخلوقات أو مركبات فضائية في بلدة مصرية مؤخراً هو أفضل دليل على أن المخلوقات الفضائية قد زارت الأرض في غابر الأزمان.وتظهر بعض القطع النقدية التي عثر عليها في إحدى البلدات المصرية صور رجل فضائي برأس أصلع منقوشة على هذه القطع بالإضافة إلى نقوش لمركبات فضائية.ويقول موقع "إيرث" الإلكتروني بأن هذه القطع النقدية هي دليل دامغ على أن المخلوقات الفضائية كانت تعيش على الأرض جنباً إلى جنب مع البشر.ويضيف الموقع بأن مجموعة من الأشخاص عثروا على عدد كبير من القطع النقدية النادرة التي تحمل صوراً لمخلوقات غريبة تشبه البشر أثناء عملهم في ترميم منزل في جنوب مصر، وأن الباحثين يعكفون بجد على تفسير حقيقة هذه الصور.وليست القطع النقدية الأثرية الشيء الوحيد الذي قد يثبت بأن المخلوقات الفضائية كانت تعيش على كوكب الأرض، حيث أظهرت صور التقطتها وكالة ناسا الفضائية في مارس (آذار) الماضي تمثالاً ضخماً يشبه تمثال أبي الهول على سطح المريخ.ويعتقد بعض علماء الفضاء بأن الكائنات الفضائية قد تعود إلى الأرض في أي وقت لكي تحيي تاريخ وجودها القديم على الكوكب، بحسب ما ورد في صحيفة دايلي ستار البريطانية. 24 الاماراتي Saida Online