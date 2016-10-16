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بالفيديو: زبون يحطّم 4 تلفزيونات بلحظة... عن طريق الخطأ! شاهد كيف !!! أرسل الخبر



وفي التفاصيل، ظهر في الفيديو رجل يتفقّد إحدى أجهزة التلفزيون المعروضة للبيع من الجهة السُفلى، ما أدى إلى سقوط الأخير على الأرض فجأة.

وعندما حاول الرجل تدارك الوضع والوقوف للإمساك بالتلفزيون أوقع الأجهزة الأخرى أرضاً.

وقد علّق مايك كولينز المدير المساعد في المتجر للديلي ميل بالقول "كان أمراً صادماً وسيئاً للغاية".

وأشار إلى أنّ شركة التأمين لا تغطي هكذا حوادث كما أنّ مجموع سعر هذه التلفزيونات حوالي 6115 آلاف دولار تقريباً.

الجدير ذكره، أنّ الصفحة الرسميّة للمتجر على فيسبوك نشرت فيديو الحادثة وعلّقت عليه "يوم سيء... زبون حطّم تلفزيونات جديدة قيمتها £5000."

في هذا السياق، قال بعض روّاد فيسبوك إنّ الخطأ كان نتيجة عرض التلفزيونات بهذه الطريقة.



التقطت عدسات كاميرا المراقبة حادثة صادمة للغاية في محال Woolacotts لبيع التلفزيونات والأجهزة الكهربائيّة في كورنوال الانجليزيّة.وفي التفاصيل، ظهر في الفيديو رجل يتفقّد إحدى أجهزة التلفزيون المعروضة للبيع من الجهة السُفلى، ما أدى إلى سقوط الأخير على الأرض فجأة.وعندما حاول الرجل تدارك الوضع والوقوف للإمساك بالتلفزيون أوقع الأجهزة الأخرى أرضاً.وقد علّق مايك كولينز المدير المساعد في المتجر للديلي ميل بالقول "كان أمراً صادماً وسيئاً للغاية".وأشار إلى أنّ شركة التأمين لا تغطي هكذا حوادث كما أنّ مجموع سعر هذه التلفزيونات حوالي 6115 آلاف دولار تقريباً.الجدير ذكره، أنّ الصفحة الرسميّة للمتجر على فيسبوك نشرت فيديو الحادثة وعلّقت عليه "يوم سيء... زبون حطّم تلفزيونات جديدة قيمتها £5000."في هذا السياق، قال بعض روّاد فيسبوك إنّ الخطأ كان نتيجة عرض التلفزيونات بهذه الطريقة. LBCI | DAILYMAIL Saida Online