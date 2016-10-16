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بالصور.. خطوبة طفلين في مصر.. اشعلت مواقع التواصل والوالد يردّ على الانتقادات! أرسل الخبر



وشهدت محافظة الدقهلية حفلة ضخمة أحياها 6 راقصات وعدد من المغنيين، واستمرت حتى الثالثة صباح الجمعة.

وقال والد الطفل العريس، بحسب "اليوم السابع"، إن الطفلان على علاقة عاطفية ببعضهما البعض، فلماذا لا نحفظهم منذ الصغر، ونحاول أن نربطهما ببعضهما البعض منذ نعومة أظفارهما حتى يكبرا، ويتزوجا ويكونا زوجان سعيدان عاشا حياتهما كلها مع بعضهما.

وبحسب والد العريس، فإن العروسان لن يتزوجا حتى يبلغا السن القانونية، وهما من اختارا الخطوبة.

تم شراء ذهب للعروسة بقيمة 20 ألف جنيه، وأقيمت حفلة وتخصيص كوشة لهما.

انتقد والد العريس ما تداوله البعض من السخرية من الأمر، قائلاً: "أنا لم أقم بشيء خاطئ، أنا قمت بحفل خطوبة معلن لابني وابنة أختي، وما يقام من ترويجات ساخرة بشأن الخطوبة، مجرد سوء أدب وتدخل من كثير من الناس فيما لا يعنيهم، وأنا لا أقبل بذلك أبداً".

ولم يظهر أي من زملائه في الدراسة خلال الحفلة.

يذكر أن مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية بالدقهلية أصدر بياناً أدان فيه قيام أسرتين بقرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر، بإقامة حفل زفاف لطفلين لم يتجاوز عمرهما 12 عاماً.







أثارت حفلة خطوبة طفلين غضب المجتمع المصري، كون العريس يكاد يبلغ الـ 12 عاماً، والعروس ابنة عمته تبلغ من العمر 11 عاماً.وشهدت محافظة الدقهلية حفلة ضخمة أحياها 6 راقصات وعدد من المغنيين، واستمرت حتى الثالثة صباح الجمعة.وقال والد الطفل العريس، بحسب "اليوم السابع"، إن الطفلان على علاقة عاطفية ببعضهما البعض، فلماذا لا نحفظهم منذ الصغر، ونحاول أن نربطهما ببعضهما البعض منذ نعومة أظفارهما حتى يكبرا، ويتزوجا ويكونا زوجان سعيدان عاشا حياتهما كلها مع بعضهما.وبحسب والد العريس، فإن العروسان لن يتزوجا حتى يبلغا السن القانونية، وهما من اختارا الخطوبة.تم شراء ذهب للعروسة بقيمة 20 ألف جنيه، وأقيمت حفلة وتخصيص كوشة لهما.انتقد والد العريس ما تداوله البعض من السخرية من الأمر، قائلاً: "أنا لم أقم بشيء خاطئ، أنا قمت بحفل خطوبة معلن لابني وابنة أختي، وما يقام من ترويجات ساخرة بشأن الخطوبة، مجرد سوء أدب وتدخل من كثير من الناس فيما لا يعنيهم، وأنا لا أقبل بذلك أبداً".ولم يظهر أي من زملائه في الدراسة خلال الحفلة.يذكر أن مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية بالدقهلية أصدر بياناً أدان فيه قيام أسرتين بقرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر، بإقامة حفل زفاف لطفلين لم يتجاوز عمرهما 12 عاماً. وكالات مصرية Saida Online