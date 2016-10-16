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أخبار محلية / إعلامية "المستقبل" رشا الخطيب لعون: قرفتنا!
إعلامية "المستقبل" رشا الخطيب لعون: قرفتنا!
2016-10-16 أرسل الخبر
الجمهورية
علقت إعلامية "المستقبل" رشا الخطيب على تظاهرة "التيار الوطني الحر" امام قصر بعبدا والتي سيلقي خلالها العماد ميشال عون خطاباً أشبه بالقسم، عبر تغريدة على موقع "تويتر"، قائلة: "طب مين بدو يسمع هلق خطاب سخيف لشخص عم بنزل لبنان لتحت الارض وفي مباراة للبنان واللي ان شاء الله رح يرفع اسم بلده اليوم بالصين"، مرفقةً تغريدتها تلك بهاشتاغ :"#عون قرفتنا
".
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