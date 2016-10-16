علقت إعلامية "المستقبل" رشا الخطيب على تظاهرة "التيار الوطني الحر" امام قصر بعبدا والتي سيلقي خلالها العماد ميشال عون خطاباً أشبه بالقسم، عبر تغريدة على موقع "تويتر"، قائلة: "طب مين بدو يسمع هلق خطاب سخيف لشخص عم بنزل لبنان لتحت الارض وفي مباراة للبنان واللي ان شاء الله رح يرفع اسم بلده اليوم بالصين"، مرفقةً تغريدتها تلك بهاشتاغ :"#عون قرفتنا ".