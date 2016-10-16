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اذا قلنا لكم ان في هذه الصورة 16 نوعا من الحيوانات هل يمكنكم اكتشافها ؟؟ شاهد الحل أرسل الخبر



وقد انتشرت على الفيسبوك هذه الصورة التي تحتوي على مجموعة من الحيوانات، فحاول الناس أن يحصوا العدد الفعلي لها.

وقد تعدّدت أجوبة المستخدمين إذ من الواضح أن عدداً كبيراً منهم لم يستطع رؤية العدد الصحيح والفعلي.

والمفاجئ هو أن هذه الصورة تحتوي على 16 نوعاً من الحيوانات .

حاول عدد كبير من رواد الانترنت إيجاد حلّ لهذا اللغز المبني على وهم بصري.وقد انتشرت على الفيسبوك هذه الصورة التي تحتوي على مجموعة من الحيوانات، فحاول الناس أن يحصوا العدد الفعلي لها.وقد تعدّدت أجوبة المستخدمين إذ من الواضح أن عدداً كبيراً منهم لم يستطع رؤية العدد الصحيح والفعلي.والمفاجئ هو أن هذه الصورة تحتوي على 16 نوعاً من الحيوانات . LBCI Saida Online