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أغرب 15 وظيفة في العالم: استنشاق الإبط وغازات الحيوانات.. والأفضل ألّا تعرف البقية!! أرسل الخبر



في حال كُنت تبحث عن العمل أو ترغب في تغيير مهنتك إلى أُخرى غير تقليدية، نعرض لك 15 من أغرب الوظائف على وجه الأرض بعضها مهن قد تحبها من الوهلة الأولى وأخرى عليك أن تضحي كثيراً من أجلها:

تجهيز الحقائب وحزمها

تتعاقد الأمهات في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، مع أشخاص لتجهيز حقائب الأطفال وحزمها.

يتقاضى صاحب تلك الوظيفة 250 دولاراً في الساعة، وقد يستغرق الأمر 4 ساعات حتى تكون الحقائب جاهزة بشكل كامل.



موظف لاختبار الراحة

العديد من الفنادق حول العالم تستأجر أشخاصًا تتمثل مهمتهم في اختبار مدى الراحة التي يُقدمها الفندق لنزلائه.



مراقب حوائط

وتُعد واحدةً من أكثر الوظائف مللًا في العالم، إذ تتعاقد شركات صناعة الطلاء، مع أشخاص تتمثل وظيفتهم في مراقبة حوائط مطليّة بطلاءات الشركة لملاحظة درجة جفاف الطلاء وتغير درجات لونه.



متذوق مشويات

استقال دانيال فون من عمله اليومي كمهندس معماري ليصبح متذوقاً وناقد مشويات في مجلة تكساس الأميركية المحلية الشهرية.

تتمثل وظيفته في تناول المشويات من مطاعم مختلفة كل أسبوع ليدلي برأيه. يبدو عمل دانيال وظيفة الحُلم بالنسبة للكثيرين، لكن تخيّل كم السعرات الحرارية التي يكتسبها لأداء عمله.



البكاء في المآتم

في تايوان يحب الأثرياء إضفاء الدراما على المآتم، وجعلها تبدو أكثر حزنًا، لذا يلجأون إلى استئجار مُشيعيين محترفين، وظيفتهم البكاء والندب والزحف على الأرض لإظهار الحُزن.



خيال مآتة!

الضرر الذي تتسبب فيه الطيور للمحاصيل الزراعية، دفع مزارعاً بريطانياً إلى توظيف طالب يبلغ من العمر 22 عامًا، كل مُهمته الجلوس وسط الحقل، لتخويف الطيور، بجرس وأكورديون، ومعطف بُرتقالي.



مُختبر رائحة غازات البطن

موظفون تستأجرهم بعض شركات صناعة الملابس الداخلية لاختبار جودة منتجاتهم في إخفاء غازات البطن!



استشاري المساواة بين الطرفين

وهو شخص ليست له وظيفة محددة، فقط يذهب إليه الرجال والنساء في السويد للتأكد من تحقيق المساواة بين الزوجين، أو الشريكين.



دفع الناس على أبواب المترو

في اليابان ثمّة وظيفة غير تقليدية، تتمثل في دفع الناس لركوب عربات المترو، كما توضح الصورة.



متذوق طعام الحيوانات

مهمة هذا الشخص تذوق ما تنتجه مصانع طعام الحيوانات الأليفة، للتأكد من جودتها، من حيث الطعم والرائحة، ولا نعلم كيف يتأكد إنسان من جودة طعام الحيوانات!



صائد الديدان

هل تساءلت يومًا من أين يأتي صيادو السمك بطعم صيدهم، الذي غالبًا ما يكون عبارة عن ديدان؟ صائدو الديدان يعملون على توفير الديدان لهم بصيدها من المستنقعات والأراضي الطينية ليلًا، في الأجواء الماطرة.



حالب الثعابين

هذه وظيفة محفوفة بالمخاطر، لأنه يتطلب من العامل فيها استخراج السم من الثعابين، لصالح مراكز الأبحاث والمختبرات العلمية ومصانع الدواء.



مختبِر الألعاب المروعة

تُوظف بعض البرامج التلفزيونية أشخاصًا مهمتهم اختبار الألعاب المخيفة والمروعة، مثل السباحة مع الثعابين وأكل الصراصير، قبل أن يُجربها ضيوف البرنامج.



مُستنشق غازات البقر

يقوم باستنشاق ما تصدره الأبقار من غازات. يبدو الأمر غريبًا، وهو كذلك بالفعل، إلا أن أهميته تتمثل في الكشف عمّا إذا كانت البقرة تتناول طعامًا صحيًا أم لا.



مستنشق الإبط!

تُوظف شركات صناعة مزيل العرق، أشخاصًا مهمتهم التأكد من جودة المنتج، عبر استنشاق الإبطين قبل وبعد استخدام مزيل العرق. من استنشاق الإبطين إلى البكاء في المآتم، يتقاضى الناس رواتبهم للقيام ببعض الأعمال شديدة الغرابة، ربما أنه ليس جنوناً في عصر يتصف بقلة فرص العمل فيه، مع ازدياد أعداد السكان باطراد.في حال كُنت تبحث عن العمل أو ترغب في تغيير مهنتك إلى أُخرى غير تقليدية، نعرض لك 15 من أغرب الوظائف على وجه الأرض بعضها مهن قد تحبها من الوهلة الأولى وأخرى عليك أن تضحي كثيراً من أجلها:تجهيز الحقائب وحزمهاتتعاقد الأمهات في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، مع أشخاص لتجهيز حقائب الأطفال وحزمها.يتقاضى صاحب تلك الوظيفة 250 دولاراً في الساعة، وقد يستغرق الأمر 4 ساعات حتى تكون الحقائب جاهزة بشكل كامل.موظف لاختبار الراحةالعديد من الفنادق حول العالم تستأجر أشخاصًا تتمثل مهمتهم في اختبار مدى الراحة التي يُقدمها الفندق لنزلائه.مراقب حوائطوتُعد واحدةً من أكثر الوظائف مللًا في العالم، إذ تتعاقد شركات صناعة الطلاء، مع أشخاص تتمثل وظيفتهم في مراقبة حوائط مطليّة بطلاءات الشركة لملاحظة درجة جفاف الطلاء وتغير درجات لونه.متذوق مشوياتاستقال دانيال فون من عمله اليومي كمهندس معماري ليصبح متذوقاً وناقد مشويات في مجلة تكساس الأميركية المحلية الشهرية.تتمثل وظيفته في تناول المشويات من مطاعم مختلفة كل أسبوع ليدلي برأيه. يبدو عمل دانيال وظيفة الحُلم بالنسبة للكثيرين، لكن تخيّل كم السعرات الحرارية التي يكتسبها لأداء عمله.البكاء في المآتمفي تايوان يحب الأثرياء إضفاء الدراما على المآتم، وجعلها تبدو أكثر حزنًا، لذا يلجأون إلى استئجار مُشيعيين محترفين، وظيفتهم البكاء والندب والزحف على الأرض لإظهار الحُزن.خيال مآتة!الضرر الذي تتسبب فيه الطيور للمحاصيل الزراعية، دفع مزارعاً بريطانياً إلى توظيف طالب يبلغ من العمر 22 عامًا، كل مُهمته الجلوس وسط الحقل، لتخويف الطيور، بجرس وأكورديون، ومعطف بُرتقالي.مُختبر رائحة غازات البطنموظفون تستأجرهم بعض شركات صناعة الملابس الداخلية لاختبار جودة منتجاتهم في إخفاء غازات البطن!استشاري المساواة بين الطرفينوهو شخص ليست له وظيفة محددة، فقط يذهب إليه الرجال والنساء في السويد للتأكد من تحقيق المساواة بين الزوجين، أو الشريكين.دفع الناس على أبواب المتروفي اليابان ثمّة وظيفة غير تقليدية، تتمثل في دفع الناس لركوب عربات المترو، كما توضح الصورة.متذوق طعام الحيواناتمهمة هذا الشخص تذوق ما تنتجه مصانع طعام الحيوانات الأليفة، للتأكد من جودتها، من حيث الطعم والرائحة، ولا نعلم كيف يتأكد إنسان من جودة طعام الحيوانات!صائد الديدانهل تساءلت يومًا من أين يأتي صيادو السمك بطعم صيدهم، الذي غالبًا ما يكون عبارة عن ديدان؟ صائدو الديدان يعملون على توفير الديدان لهم بصيدها من المستنقعات والأراضي الطينية ليلًا، في الأجواء الماطرة.حالب الثعابينهذه وظيفة محفوفة بالمخاطر، لأنه يتطلب من العامل فيها استخراج السم من الثعابين، لصالح مراكز الأبحاث والمختبرات العلمية ومصانع الدواء.مختبِر الألعاب المروعةتُوظف بعض البرامج التلفزيونية أشخاصًا مهمتهم اختبار الألعاب المخيفة والمروعة، مثل السباحة مع الثعابين وأكل الصراصير، قبل أن يُجربها ضيوف البرنامج.مُستنشق غازات البقريقوم باستنشاق ما تصدره الأبقار من غازات. يبدو الأمر غريبًا، وهو كذلك بالفعل، إلا أن أهميته تتمثل في الكشف عمّا إذا كانت البقرة تتناول طعامًا صحيًا أم لا.مستنشق الإبط!تُوظف شركات صناعة مزيل العرق، أشخاصًا مهمتهم التأكد من جودة المنتج، عبر استنشاق الإبطين قبل وبعد استخدام مزيل العرق. هافنغتون بوست Saida Online