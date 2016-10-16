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بالصور... جرح شخص بعد سقوطه عن ظهر حصان على المسبح الشعبي في صيدا أرسل الخبر



وعلى الفور حضر الى المكان فوج الانقاذ الشعبي التابع لمؤسسة الشهيد معروف سعد والصليب الاحمر اللبناني حيث تم اسعافه ميدانيا قبل ان ينقله الصليب الاحمر للى مستشفى صيدا الحكومي للمعالجة.











اثناء ممارسته رياضة ركوب الخيل على الشاطىء الشعبي في مدينة صيدا سقط الشاب (خليل م.) من على ظهر الحصان ما ادى الى اصابته بكسور وجروح.وعلى الفور حضر الى المكان فوج الانقاذ الشعبي التابع لمؤسسة الشهيد معروف سعد والصليب الاحمر اللبناني حيث تم اسعافه ميدانيا قبل ان ينقله الصليب الاحمر للى مستشفى صيدا الحكومي للمعالجة. صيدا أون لاين