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السعودي لبرنامج حديث الجنوب عبر" اذاعة الشرق ": لجنة لتخمين اراضي الضم والفرز في صيدا ولن يؤكل حق احد من الملاكين أرسل الخبر



وفي حديث له حول مشاريع المدينة ضمن برنامج " حديث الجنوب " عبر اذاعة الشرق مع الإعلامي طارق ابو زينب لفت السعودي الى جميع الآراء والتعليقات التي سمعناها من الملاكين ومجموعة المهندسين من اصحاب الاختصاص يجابية وتصب لمصلحة المشروع والمدينة معلنا ان البلدية منفتحة على كافة الآراء وتحترم كل وجهات النظر . .

وكشف السعودي في سياق آخر عن ايجاد بعض الحلول لمشكلة ضغط السير في وسط المدينة منها تأمين موقف جديد للسيارات واعتماد وسائل نقل كهربائية صديقة للبيئية داخل السوق التجاري بدلا من السيارات .

وجاء في كلام السعودي لـ" برنامج حديث الجنوب" عبر "اذاعة الشرق " : حول موضوع الضم والفرز هذا المشروع نعمل عليه منذ سنوات وهذه المنطقة شرق الوسطاني كان على قسم كبير من عقاراتها اشارة لصالح الأوتوستراد الدولي بين بيروت والناقورة واصحاب هذه الأراضي منذ اربعين سنة محرومون من الاستفادة منها او استثمارها او البناء عليها . واليوم وبعد"تحرير" هذه الأراضي نحاول تنظيم المنطقة في اطار مشروع الضم والفرز وهو عبارة عن مشروع تأهيل بنية تحتية وطرقات ومجاري وكهرباء ومياه..

ونحن منذ اللحظة الأولى قلنا واكدنا ان من حق اصحاب هذه الأراضي معرفة ماذا سيجري في منطقتهم ، ونحن اليوم نعيد التأكيد ونطمئنهم بأن احدا من المالكين لن يؤكل حقه .. ولذلك نجري كبلدية اجتماعات مكثفة معهم ومع اصحاب الاختصاص لشرح المشروع ووضعهم بالأجواء والاستماع الى ارائهم وملاحظاتهم بهذا الخصوص .

واعلن السعودي انه سيكون هناك لجنة تخمين للأراضي لحفظ حقوق اصحابها وان لا خوف على حقوق احد من الملاكين . وقال : التقينا مجموعة مهندسين من اصحاب الاختصاص والتقينا قسما من الملاكين وسنتابع لقاءاتنا معهم وقد سمعنا من الجميع اراء وتعليقات ايجابية تصب لمصلحة المشروع ومصلحة المدينة ونحن منفتحون على كافة الآراء ونحترم كل وجهات النظر حتى لو اختلفت مع وجهات نظرنا .

واذ جدد التأكيد على استكمال ومتابعة مشاريع صيدا الانمائية كما هو مقرر لها ، زف السعودي بشرى ايجاد حل لمشكلة مواقف السيارات في وسط المدينة التجاري بتأمين قطعة ارض في محيط ساحة النجمة لتحويلها الى موقف للسيارات للتخفيف من ازمة المواقف وضغط السير .

ولفت السعودي الى ان مشروع الوسط التجاري للمدينة قارب على الانجاز كاشفا في الوقت نفسه عن توجه البلدية لتأمين حافلات كهربائية صديقة للبيئة لنقل الناس مجانا داخل السوق بدلا من السيارات ( تنطلق من المواقف وتنتهي اليها) . اعلن رئيس بلدية صيدا – رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني المهندس محمد السعودي ان من حق اصحاب الأراضي والعقارات التي تدخل ضمن نطاق مشروع الضم والفرز في منطقة شرق الوسطاني ان يعرفوا ماذا سيجري في منطقتهم ، مطمئنا الى أن احدا من المالكين "لن يؤكل " حقه وستكون هناك لجنة تخمين للأراضي لحفظ حقوق اصحابها .وفي حديث له حول مشاريع المدينة ضمن برنامج " حديث الجنوب " عبر اذاعة الشرق مع الإعلامي طارق ابو زينب لفت السعودي الى جميع الآراء والتعليقات التي سمعناها من الملاكين ومجموعة المهندسين من اصحاب الاختصاص يجابية وتصب لمصلحة المشروع والمدينة معلنا ان البلدية منفتحة على كافة الآراء وتحترم كل وجهات النظر . .وكشف السعودي في سياق آخر عن ايجاد بعض الحلول لمشكلة ضغط السير في وسط المدينة منها تأمين موقف جديد للسيارات واعتماد وسائل نقل كهربائية صديقة للبيئية داخل السوق التجاري بدلا من السيارات .وجاء في كلام السعودي لـ" برنامج حديث الجنوب" عبر "اذاعة الشرق " : حول موضوع الضم والفرز هذا المشروع نعمل عليه منذ سنوات وهذه المنطقة شرق الوسطاني كان على قسم كبير من عقاراتها اشارة لصالح الأوتوستراد الدولي بين بيروت والناقورة واصحاب هذه الأراضي منذ اربعين سنة محرومون من الاستفادة منها او استثمارها او البناء عليها . واليوم وبعد"تحرير" هذه الأراضي نحاول تنظيم المنطقة في اطار مشروع الضم والفرز وهو عبارة عن مشروع تأهيل بنية تحتية وطرقات ومجاري وكهرباء ومياه..ونحن منذ اللحظة الأولى قلنا واكدنا ان من حق اصحاب هذه الأراضي معرفة ماذا سيجري في منطقتهم ، ونحن اليوم نعيد التأكيد ونطمئنهم بأن احدا من المالكين لن يؤكل حقه .. ولذلك نجري كبلدية اجتماعات مكثفة معهم ومع اصحاب الاختصاص لشرح المشروع ووضعهم بالأجواء والاستماع الى ارائهم وملاحظاتهم بهذا الخصوص .واعلن السعودي انه سيكون هناك لجنة تخمين للأراضي لحفظ حقوق اصحابها وان لا خوف على حقوق احد من الملاكين . وقال : التقينا مجموعة مهندسين من اصحاب الاختصاص والتقينا قسما من الملاكين وسنتابع لقاءاتنا معهم وقد سمعنا من الجميع اراء وتعليقات ايجابية تصب لمصلحة المشروع ومصلحة المدينة ونحن منفتحون على كافة الآراء ونحترم كل وجهات النظر حتى لو اختلفت مع وجهات نظرنا .واذ جدد التأكيد على استكمال ومتابعة مشاريع صيدا الانمائية كما هو مقرر لها ، زف السعودي بشرى ايجاد حل لمشكلة مواقف السيارات في وسط المدينة التجاري بتأمين قطعة ارض في محيط ساحة النجمة لتحويلها الى موقف للسيارات للتخفيف من ازمة المواقف وضغط السير .ولفت السعودي الى ان مشروع الوسط التجاري للمدينة قارب على الانجاز كاشفا في الوقت نفسه عن توجه البلدية لتأمين حافلات كهربائية صديقة للبيئة لنقل الناس مجانا داخل السوق بدلا من السيارات ( تنطلق من المواقف وتنتهي اليها) . صيدا أون لاين Saida Online