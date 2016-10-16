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بعد الاعتداء عليها من قبل العونيين... ماذا قالت الزميلة رشا الزين لصيدا اون لاين أرسل الخبر



وفي التفاصيل التي روتها الزميلة رشا الزين لموقع صيدا اون لاين فإنها وأثناء وصولها الى مكان التظاهرة بدأ بعض الاشخاص المشاركين بالتعرض لها من خلال ألفاظ نابية وبذيئة فضلا عن انتقاد خطها السياسي وحركة امل.

واضافت الزميلة رشا الزين لموقع صيدا اون لاين:" الامر لم يتوقف هنا، بل عمد احد الاشخاص الى الاعتداء الجسدي عليّ بضربي بكوعه على بطني ما اضطرني الى مغادرة التظاهرة ووقف البث منعا لاي اشكال يمكن ان يحصل مع المصورين اللذين كانا معي في هذه التغطية."



واشارت الزميلة الزين انها تلقت اتصالا من منسقية الاعلام في التيار الوطني الحر حيث قدموا لها اعتذار عن الذي حصل، وقد طالبتهم بفتح تحقيق بالموضوع لان ما حصل معها يجب الاّ يمر مرور الكرام خصوصا وان الامر بدا وكأنه منظم.



واستغربت الزميلة رشا الزين من قيام البعض بإستغلال المناسبات لتوجيه رسائل سياسية عبر الاعلاميين وهو أمر غير مقبول نهائيا، قائلة "الكل يعرف انني اعتبر الرئيس نبيه بري كوالد وزعيم ولكنني كنت هناك بصفتي الاعلامية."



موقع صيدا اون لاين يدين التعرض للزملاء الاعلاميين ويدعو كل الاحزاب اللبنانية الى تأمين الحماية اللازمة للمراسلين الذين يقومون بتغطية نشاطاتهم لانه من غير مقبول ان يكون اي اعلامي عرضة للمضايقات والتعديات من جمهور أي حزب من الاحزاب وتحت أي ذريعة. تعرضت مراسلة قناة NBN الاعلامية رشا الزين للمضايقات والتعدي من قبل انصار التيار الوطني الحر خلال تغطيتها لمظاهرة التيار الوطني الحر على طريق بعبدا.وفي التفاصيل التي روتها الزميلة رشا الزين لموقع صيدا اون لاين فإنها وأثناء وصولها الى مكان التظاهرة بدأ بعض الاشخاص المشاركين بالتعرض لها من خلال ألفاظ نابية وبذيئة فضلا عن انتقاد خطها السياسي وحركة امل.واضافت الزميلة رشا الزين لموقع صيدا اون لاين:" الامر لم يتوقف هنا، بل عمد احد الاشخاص الى الاعتداء الجسدي عليّ بضربي بكوعه على بطني ما اضطرني الى مغادرة التظاهرة ووقف البث منعا لاي اشكال يمكن ان يحصل مع المصورين اللذين كانا معي في هذه التغطية."واشارت الزميلة الزين انها تلقت اتصالا من منسقية الاعلام في التيار الوطني الحر حيث قدموا لها اعتذار عن الذي حصل، وقد طالبتهم بفتح تحقيق بالموضوع لان ما حصل معها يجب الاّ يمر مرور الكرام خصوصا وان الامر بدا وكأنه منظم.واستغربت الزميلة رشا الزين من قيام البعض بإستغلال المناسبات لتوجيه رسائل سياسية عبر الاعلاميين وهو أمر غير مقبول نهائيا، قائلة "الكل يعرف انني اعتبر الرئيس نبيه بري كوالد وزعيم ولكنني كنت هناك بصفتي الاعلامية."موقع صيدا اون لاين يدين التعرض للزملاء الاعلاميين ويدعو كل الاحزاب اللبنانية الى تأمين الحماية اللازمة للمراسلين الذين يقومون بتغطية نشاطاتهم لانه من غير مقبول ان يكون اي اعلامي عرضة للمضايقات والتعديات من جمهور أي حزب من الاحزاب وتحت أي ذريعة. صيدا أون لاين Saida Online