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بالصور... بلدية صيدا استضافت بطولة لبنان في الشطرنج الخاطف برعاية شركة بهاني للبناء أرسل الخبر



البطولة التي بدأت عند الساعة الحادية عشرة صباحا وامتدت حتى الساعة الرابعة والنصف عصرا شارك فيها 16 نادي من مختلف المناطق اللبنانية، ووقد نظمت البطولة على امتداد 9 جولات بإدارة الحكم الرئيسي شحادة ابو نمري وايلي هوليشيان وبتنظيم نظرت سوكنيان وبحضو راعي النشاط مدير عام شركة بهاني للبناء السيد طارق بهاني وممثل بلدية صيدا المهندس محمد البابا، رئيس الاتحاد الاستاذ عزت قريطم وعدد من اعضاء الاتحاد، امين سر نادي الاهلي صيدا السيد خالد بديع وعدد كبير من محبي اللعبة.

وقد فاز بالمركز الاول نادي الانصار بيروت حيث سلم رئيس الاتحاد الاستاذ عزت قريطم الكأس لبطل لبنان الاستاذ الدولي فادي عيد.

وفاز بالمركز الثاني النادي المنظم الاهلي صيدا حيث سلم مدير عام شركة بهاني للبناء الراعية الرسمية للبطولة السيد طارق بهاني الكأس الى لاعبة الاهلي صيدا و منتخب لبنان CM سارة الشامية.

وفاز فريق الجيش اللبناني بالمركز الثالث حيث سلم ممثل بلدية صيدا المهندس محمد البابا الكأس الى بطل الجيش اللبناني في الشطرنج جمال الشامية.



اسماء الفرق المشاركة في البطولة :

الانصار

الاهلي

الجيش

الفرير

التنمية

الرياضي

بيروت تشيس كلوب

ارارات

هومنتمن

السنابل

كامد اللوز الثقافي

الحدود مجدل عنجر

القبس برجا

قيتولي

الادب والرياضة كفرشيما

متخرجي الجامعات الروسية



اسماء لاعبي نادي الانصار:

فادي عيد

فيصل خيرالله

عمرو الجاويش

طلال الزعيم

باسل شرف

عبد العزيز المحمود

الامير خالد شهاب

نبيل الشعار

ايلي اسمر

مروان نصار

محمود معصراني

فرانك لوياك عمون



اسماء لاعبي نادي الاهلي صيدا:

محمد زيدان

سيد الشامية

محمد الهبش

مصطفى الخليلي

محمد قصاص

سارة الشامية

جواد حجازي



اسماء لاعبي نادي فريق الجيش:

احمد نجار

جمال شامية

مروان شربل

وسيم سلامة

حسن جوني

كريكور اوكنيان

قاسم فواز

عزالدين ابو ضاهر

رامي سلامة

احمد جواد

نديم سليم

محمد خطيب

















































































































برعاية شركة بهاني للبناء، استضافت بلدية صيدا اليوم بطولة لبنان للاندية في الشطرنج الخاطف التي نظمها النادي الاهلي صيدا وبإشراف الاتحاد اللبناني للشطرنج.البطولة التي بدأت عند الساعة الحادية عشرة صباحا وامتدت حتى الساعة الرابعة والنصف عصرا شارك فيها 16 نادي من مختلف المناطق اللبنانية، ووقد نظمت البطولة على امتداد 9 جولات بإدارة الحكم الرئيسي شحادة ابو نمري وايلي هوليشيان وبتنظيم نظرت سوكنيان وبحضو راعي النشاط مدير عام شركة بهاني للبناء السيد طارق بهاني وممثل بلدية صيدا المهندس محمد البابا، رئيس الاتحاد الاستاذ عزت قريطم وعدد من اعضاء الاتحاد، امين سر نادي الاهلي صيدا السيد خالد بديع وعدد كبير من محبي اللعبة.وقد فاز بالمركز الاول نادي الانصار بيروت حيث سلم رئيس الاتحاد الاستاذ عزت قريطم الكأس لبطل لبنان الاستاذ الدولي فادي عيد.وفاز بالمركز الثاني النادي المنظم الاهلي صيدا حيث سلم مدير عام شركة بهاني للبناء الراعية الرسمية للبطولة السيد طارق بهاني الكأس الى لاعبة الاهلي صيدا و منتخب لبنان CM سارة الشامية.وفاز فريق الجيش اللبناني بالمركز الثالث حيث سلم ممثل بلدية صيدا المهندس محمد البابا الكأس الى بطل الجيش اللبناني في الشطرنج جمال الشامية.اسماء الفرق المشاركة في البطولة :الانصارالاهليالجيشالفريرالتنميةالرياضيبيروت تشيس كلوباراراتهومنتمنالسنابلكامد اللوز الثقافيالحدود مجدل عنجرالقبس برجاقيتوليالادب والرياضة كفرشيمامتخرجي الجامعات الروسيةاسماء لاعبي نادي الانصار:فادي عيدفيصل خيراللهعمرو الجاويشطلال الزعيمباسل شرفعبد العزيز المحمودالامير خالد شهابنبيل الشعارايلي اسمرمروان نصارمحمود معصرانيفرانك لوياك عموناسماء لاعبي نادي الاهلي صيدا:محمد زيدانسيد الشاميةمحمد الهبشمصطفى الخليليمحمد قصاصسارة الشاميةجواد حجازياسماء لاعبي نادي فريق الجيش:احمد نجارجمال شاميةمروان شربلوسيم سلامةحسن جونيكريكور اوكنيانقاسم فوازعزالدين ابو ضاهررامي سلامةاحمد جوادنديم سليممحمد خطيب صيدا أون لاين Saida Online