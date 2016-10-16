الصفحة الرئيسية / مقالات وتحقيقات / نجل الأسد على فيسبوك ” أنا رئيسكم القادم “

نجل الأسد على فيسبوك ” أنا رئيسكم القادم “ أرسل الخبر



وقالت المصادر المعارضة بأن المرشح المستقبلي للجمهورية العربية السورية، بهذه العبارة يعرف نجل بشار الأسد “حافظ جنيور” عن نفسه في صفحته العامة الرسمية على فيسبوك (كما يؤكد الكثيرون).

لكن المصادر أشارت في نهاية المقال أن البوست قد يكون وهمياً معللة ذلك إلى أن الأسد الأب قام باغلاق صفحة ابنه على فيسبوك بعد بوست قام به بمهاجمة الغرب. قالت مصادر اعلامية معارضة أن نجل الرئيس السوري بشار الأسد قام بكتابة بوست على صفحته الشخصية على فيسبوك بعنوان ” أنا رئيسكم القادم”.وقالت المصادر المعارضة بأن المرشح المستقبلي للجمهورية العربية السورية، بهذه العبارة يعرف نجل بشار الأسد “حافظ جنيور” عن نفسه في صفحته العامة الرسمية على فيسبوك (كما يؤكد الكثيرون).لكن المصادر أشارت في نهاية المقال أن البوست قد يكون وهمياً معللة ذلك إلى أن الأسد الأب قام باغلاق صفحة ابنه على فيسبوك بعد بوست قام به بمهاجمة الغرب. وكالات Saida Online