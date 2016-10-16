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بالفيديو والصورة.. جميل السيد يكشف رسالة بخط جعجع.. للإطاحة بعون! أرسل الخبر



أ - وقف الحملة الإعلامية ضد سوريا

ب - إعلان العقيد بول فارسي الولاء للعماد اميل لحود...

ج - تسليم الضباط والعسكريين لقيادتهم الشرعية وإعادة الآليات والأسلحة والعتاد المصادر وتسليم ثكنات الجيش إلى القيادة الشرعية."



على أن يتم الإنتهاء من "وضعية ميشال عون الشاذة".

صورة الرسالة:







كشف اللواء الركن جميل السيد، خلال إطلالته مع برنامج "الأسبوع في ساعة" على قناة "الجديد"، رسالة مكتوبة بخط رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عام 1990 موجهة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية حينها الياس الهراوي، يلتزم فيها بعدد من التعهدات، من ضمنها:أ - وقف الحملة الإعلامية ضد سورياب - إعلان العقيد بول فارسي الولاء للعماد اميل لحود...ج - تسليم الضباط والعسكريين لقيادتهم الشرعية وإعادة الآليات والأسلحة والعتاد المصادر وتسليم ثكنات الجيش إلى القيادة الشرعية."على أن يتم الإنتهاء من "وضعية ميشال عون الشاذة".صورة الرسالة: الجديد Saida Online