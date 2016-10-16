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تحذيرات من شراء بعض الادوية المنتهية الصلاحية بمخيم عين الحلوة أرسل الخبر



وقال مصدر مسؤول لـ"النشرة" ان اللجنة الشعبية حصلت على معلومات خاصة انه تم تعريب كميات كبيرة من الادوية الى داخل المخيم بغية تسويقها وبيعها وهي اما مزورة تاريخ صلاحياتها او عبر وضع لصقة على التاريخ الاصلي او يتم بيعها مباشرة باقل من سعرها الاساسي .

وطالبت اللجنة الشعبية من ابناء المخيم عدم شراء اي دواء قبل التأكد من صلاحيته او تقديمه للمرضى وابلاغ الجهات المختصة فى حال تبيان او ثبوت ان اي مستحضر طبي منتهى الصلاحية.

وطالبت اللجنة القوة الامنية المشتركة والفصائل اافلسطينية ان تسهم فى المراقبة والاشراف على كيفية بيع الادوية خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التى يمر بها الشعب الفلسطيني لجهة الضائقة الاقتصادية الامر الذي يدفع العديد من العائلات الى استرخاصها وخاصة فئة العسر الشديد. يذكر انها المرة الاولى التي تصدر بها اللجنة الشعبية مثل هذا التحذير رغم العثور سابقا على مواد غذائية منتهية الصلاحية حيث طلبت من التجار واصحاب المحال تحكيم ضمائرهم في ظل غياب الرقابة الفعلية على بيع اي من الننتوجات داخل المخيم.

افاد مراسل "النشرة" في صيدا انه في خطوة لافتة حذرت اللجنة الشعبية الفلسطينية التابعة لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مخيم عين الحلوة من شراء بعض الادوية الطبية المنتهية الصلاحية.وقال مصدر مسؤول لـ"النشرة" ان اللجنة الشعبية حصلت على معلومات خاصة انه تم تعريب كميات كبيرة من الادوية الى داخل المخيم بغية تسويقها وبيعها وهي اما مزورة تاريخ صلاحياتها او عبر وضع لصقة على التاريخ الاصلي او يتم بيعها مباشرة باقل من سعرها الاساسي .وطالبت اللجنة الشعبية من ابناء المخيم عدم شراء اي دواء قبل التأكد من صلاحيته او تقديمه للمرضى وابلاغ الجهات المختصة فى حال تبيان او ثبوت ان اي مستحضر طبي منتهى الصلاحية.وطالبت اللجنة القوة الامنية المشتركة والفصائل اافلسطينية ان تسهم فى المراقبة والاشراف على كيفية بيع الادوية خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التى يمر بها الشعب الفلسطيني لجهة الضائقة الاقتصادية الامر الذي يدفع العديد من العائلات الى استرخاصها وخاصة فئة العسر الشديد. يذكر انها المرة الاولى التي تصدر بها اللجنة الشعبية مثل هذا التحذير رغم العثور سابقا على مواد غذائية منتهية الصلاحية حيث طلبت من التجار واصحاب المحال تحكيم ضمائرهم في ظل غياب الرقابة الفعلية على بيع اي من الننتوجات داخل المخيم. النشرة Saida Online