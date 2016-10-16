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بالفيديو: ماذا فعل هذا العريس بمجرد دخوله على عروسته في غرفتها؟ أرسل الخبر



وأظهرت المشاهد العروس وهي في كامل زينتها وارتدت فستان الزفاف منتظرة أن يأتي العريس ليصحبها، إلا أنه لم يتمالك نفسه وبكى حين رؤيتها، ووكأنه لا يصدق أن حلمه يتحقق بالزواج من حبيبته ليحتضنها وهو يبكي، فما كان من العروس إلا أن أطالت في عناقه تقديراً لمشاعره نحوها.



أقدم عريس على البكاء حين رأى عروسه للمرة الاولى قبل حفل الزفاف، في مقطع الفيديو المتداول والذي أثار ضجة واسعة ضمن مواقع التواصل الاجتماعي.وأظهرت المشاهد العروس وهي في كامل زينتها وارتدت فستان الزفاف منتظرة أن يأتي العريس ليصحبها، إلا أنه لم يتمالك نفسه وبكى حين رؤيتها، ووكأنه لا يصدق أن حلمه يتحقق بالزواج من حبيبته ليحتضنها وهو يبكي، فما كان من العروس إلا أن أطالت في عناقه تقديراً لمشاعره نحوها. وكالات Saida Online