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الموسوعة الطبية / الماء الساخن .. هل ينقص الوزن ؟
الماء الساخن .. هل ينقص الوزن ؟
2016-10-16 أرسل الخبر
وكالات
أريد تقليل وزني ، فهل شرب الماء الساخن على معده فارغة تسبب إنقاص الوزن بدون آثار جانبية كما سمعت ؟ لقد انقسم الأطباء إلى فريقين حول الماء شرب الماء الساخن على الريق ، فمنهم من أكد أنه يساعد على إذابة الدهون الموجودة بالجسم ، ومنهم من حذّر منه وأكد أنه بلا جدوى في التخلص من الوزن الزائد ، إلا أن الفريقين أجمعوا على أن شرب الماء الفاتر ( الدافئ ) وليس الساخن لا ضرر منه إن لم يكن مفيداً في غسل الجسم من السموم.
في الوقت نفسه يفيد أطباء السمنة الذين
ينصحون بشرب الماء الفاتر مرتين يومياً ، مرة صباحاً على الريق والثانية قبل النوم ، أن الماء الفاتر ما هو إلا مساعد للنظام الغذائي من أجل إنقاص الوزن ولا يمكن أن يأتي بنتيجة إن لم يلتزم المريض بنظام غذائي صحي وخالٍ من الدهون .
يمكنكِ أيضاً تناول الشاي الأخضر ثلاث مرات يومياً ، فقد أكدت الدراسات العلمية أنه يساعد على إذابة الدهون الموجودة بالجسم ، وأجمع الأطباء على ذلك أيضاً .
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