الصفحة الرئيسية / الموسوعة الطبية / الماء الساخن .. هل ينقص الوزن ؟

الماء الساخن .. هل ينقص الوزن ؟ أرسل الخبر



في الوقت نفسه يفيد أطباء السمنة الذين ينصحون بشرب الماء الفاتر مرتين يومياً ، مرة صباحاً على الريق والثانية قبل النوم ، أن الماء الفاتر ما هو إلا مساعد للنظام الغذائي من أجل إنقاص الوزن ولا يمكن أن يأتي بنتيجة إن لم يلتزم المريض بنظام غذائي صحي وخالٍ من الدهون .

يمكنكِ أيضاً تناول الشاي الأخضر ثلاث مرات يومياً ، فقد أكدت الدراسات العلمية أنه يساعد على إذابة الدهون الموجودة بالجسم ، وأجمع الأطباء على ذلك أيضاً . أريد تقليل وزني ، فهل شرب الماء الساخن على معده فارغة تسبب إنقاص الوزن بدون آثار جانبية كما سمعت ؟ لقد انقسم الأطباء إلى فريقين حول الماء شرب الماء الساخن على الريق ، فمنهم من أكد أنه يساعد على إذابة الدهون الموجودة بالجسم ، ومنهم من حذّر منه وأكد أنه بلا جدوى في التخلص من الوزن الزائد ، إلا أن الفريقين أجمعوا على أن شرب الماء الفاتر ( الدافئ ) وليس الساخن لا ضرر منه إن لم يكن مفيداً في غسل الجسم من السموم.في الوقت نفسه يفيد أطباء السمنة الذين ينصحون بشرب الماء الفاتر مرتين يومياً ، مرة صباحاً على الريق والثانية قبل النوم ، أن الماء الفاتر ما هو إلا مساعد للنظام الغذائي من أجل إنقاص الوزن ولا يمكن أن يأتي بنتيجة إن لم يلتزم المريض بنظام غذائي صحي وخالٍ من الدهون .يمكنكِ أيضاً تناول الشاي الأخضر ثلاث مرات يومياً ، فقد أكدت الدراسات العلمية أنه يساعد على إذابة الدهون الموجودة بالجسم ، وأجمع الأطباء على ذلك أيضاً . وكالات Saida Online