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جريمة مروّعة في الدوير.. والسكين مكسورة! أرسل الخبر



وقد حضرت الى المكان دورية من قوى الامن الداخلي في مخفر الدوير ومن الادلة الجنائية وأجرت كشفا على المكان، كما حضر الطبيب الشرعي احمد ضاهر وكشف على الجثة، وحدد سبب الوفاة بتعرض القتيل لطعنة سكين بالرقبة من الخلف وطعنتين في الصدر .

عثر فجر اليوم على السوري (ج.ا.ا) 45 عاما، مقتولا قرب مدخل باب سكنه عند مفترق الشرقية في بلدة الدوير في قضاء النبطية جراء تعرضه لطعنات من سكين مكسورة وجدت داخل المنزل.وقد حضرت الى المكان دورية من قوى الامن الداخلي في مخفر الدوير ومن الادلة الجنائية وأجرت كشفا على المكان، كما حضر الطبيب الشرعي احمد ضاهر وكشف على الجثة، وحدد سبب الوفاة بتعرض القتيل لطعنة سكين بالرقبة من الخلف وطعنتين في الصدر . الوكالة الوطنية