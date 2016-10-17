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فرع المعلومات يوقف سورياً عند مدخل صيدا الشمالي للاشتباه بإرتكابه جريمة فجر اليوم أرسل الخبر



وكان قد عثر على جثة السوري (جاسم ش.) 45 عاما مقتولا قرب مدخل سكنه عند مفترق الشرقية في بلدة الدوير - قضاء النبطية جراء تعرضه لعدة طعنات من سكين مكسورة وجدت داخل المنزل.

وقد حضرت الى المكان دورية من قوى الامن الداخلي - مخفر الدوير ، ومن الادلة الجنائية واجرت كشفا على المكان ، كما حضر الطبيب الشرعي احمد ضاهر وكشف على الجثة،

وحدد سبب الوفاة بتعرض القتيل لطعنة سكين بالرقبة من الخلف وطعنتين في الصدر . اوقفت دورية من فرع المعلومات السوري (ابراهيم ص.) في منطقة الاولي عند مدخل صيدا الشمالي للاشتباه بإرتكابه جريمة قتل بحق السوري (جاسم ش.) فجر اليوم.وكان قد عثر على جثة السوري (جاسم ش.) 45 عاما مقتولا قرب مدخل سكنه عند مفترق الشرقية في بلدة الدوير - قضاء النبطية جراء تعرضه لعدة طعنات من سكين مكسورة وجدت داخل المنزل.وقد حضرت الى المكان دورية من قوى الامن الداخلي - مخفر الدوير ، ومن الادلة الجنائية واجرت كشفا على المكان ، كما حضر الطبيب الشرعي احمد ضاهر وكشف على الجثة،وحدد سبب الوفاة بتعرض القتيل لطعنة سكين بالرقبة من الخلف وطعنتين في الصدر . صيدا أون لاين Saida Online