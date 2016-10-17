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ريفي: العلاقة مع النائب بهية الحريري ستبقى فوق كل الحرتقات ومن يقف وراءها أرسل الخبر



واستغرب ما صدر من معلومات خاطئة، وجاء في البيان "الجميع يعرف أن اللواء ريفي إلتزم طوال توليه وزارة العدل بأن لا يدعي على أي وسيلة إعلامية أو إعلامي أو صاحب رأي سياسي، وفي هذه القضية سئل المرجع القضائي المختص عن وجود إدعاء في حق هذا الشخص فتبين له عدم وجوده، كما طلب اللواء ريفي من هذا المرجع إطلاق سراحه كون الجرم لا يقوم من دون إدعاء شخصي ".

وتمنى البيان على "الاعلام التدقيق في المعلومات قبل نشرها، أما عن العلاقة مع النائب بهية الحريري، فهي ستبقى فوق كل هذه الحرتقات ومن يقف وراءها". اوضح مكتب وزير العدل المستقيل أشرف ريفي، في بيان، "إن ما ورد في وسيلة اعلامية حول إدعاء ريفي قضائيا على أحد مناصري النائب السيدة بهية الحريري، مختلق ولا أساس من الصحة.واستغرب ما صدر من معلومات خاطئة، وجاء في البيان "الجميع يعرف أن اللواء ريفي إلتزم طوال توليه وزارة العدل بأن لا يدعي على أي وسيلة إعلامية أو إعلامي أو صاحب رأي سياسي، وفي هذه القضية سئل المرجع القضائي المختص عن وجود إدعاء في حق هذا الشخص فتبين له عدم وجوده، كما طلب اللواء ريفي من هذا المرجع إطلاق سراحه كون الجرم لا يقوم من دون إدعاء شخصي ".وتمنى البيان على "الاعلام التدقيق في المعلومات قبل نشرها، أما عن العلاقة مع النائب بهية الحريري، فهي ستبقى فوق كل هذه الحرتقات ومن يقف وراءها". Saida Online