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برق ورعد وأمطار.. إستعدّوا لزحمة السير غدًا في لبنان !!! أرسل الخبر



- الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتقلب يومي الثلاثاء والأربعاء .



- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الإثنين: مشمس إلى قليل الغيوم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة.



الثلاثاء: قليل الغيوم صباحا، يتحول تدريجيا إلى غائم جزئيا وغائم مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح وتتساقط الأمطار بشكل متفرق خاصة في شمال البلاد واحتمال حدوث برق ورعد.



الأربعاء: غائم جزئيا مع أمطار متفرقة صباحا وانخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 الى 27 درجة، فوق الجبال من 14 الى21 درجة، في الداخل من 10 الى 26 درجة.



- الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.



- الإنقشاع: جيد.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و70%.



- حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 27 درجة.



- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06,45 ساعة غروب الشمس: 18,01 . توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الثلاثاء قليل الغيوم مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح وتتساقط الأمطار بشكل متفرق خصوصا في شمال البلاد واحتمال حدوث برق ورعد، مع تحذير السائقين من خطر الإنزلاق على الطرقات خلال فترة الأمطار، كما من المتوقّع كالعادة حصول زحمة سير خانقة. وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتقلب يومي الثلاثاء والأربعاء .- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الإثنين: مشمس إلى قليل الغيوم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة.الثلاثاء: قليل الغيوم صباحا، يتحول تدريجيا إلى غائم جزئيا وغائم مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح وتتساقط الأمطار بشكل متفرق خاصة في شمال البلاد واحتمال حدوث برق ورعد.الأربعاء: غائم جزئيا مع أمطار متفرقة صباحا وانخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال.- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 الى 27 درجة، فوق الجبال من 14 الى21 درجة، في الداخل من 10 الى 26 درجة.- الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.- الإنقشاع: جيد.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و70%.- حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 27 درجة.- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 06,45 ساعة غروب الشمس: 18,01 . Saida Online