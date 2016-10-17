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الحريري استقبلت مفتي عكار والعميدين حمود وشحادة أرسل الخبر



وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة وشؤون دار افتاء عكار وقضايا تهم المنطقة ، ووجه المفتي زكريا دعوة للحريري لزيارة منطقة عكار منوها بمواقفها الوطنية الجامعة على خطى الرئيس الشهيد رفيق الحريري .

وكانت الحريري التقت في مجدليون كلا من رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد خضر حمود وقائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى ألأمن الداخلي العميد سمير شحادة وعرضت معهما الأوضاع الأمنية في صيدا ومنطقتها.















استقبلت النائب بهية الحريري في ثانوية رفيق الحريري في صيدا مفتي عكار الشيخ زيد زكريا يرافقه مدير مكتبه الشيخ خالد اسماعيل ورئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبد الاله زكريا وشقيق الشهيد الشيخ احمد عبد الواحد الشيخ علاء عبد الواحد .وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة وشؤون دار افتاء عكار وقضايا تهم المنطقة ، ووجه المفتي زكريا دعوة للحريري لزيارة منطقة عكار منوها بمواقفها الوطنية الجامعة على خطى الرئيس الشهيد رفيق الحريري .وكانت الحريري التقت في مجدليون كلا من رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد خضر حمود وقائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى ألأمن الداخلي العميد سمير شحادة وعرضت معهما الأوضاع الأمنية في صيدا ومنطقتها. صيدا أون لاين Saida Online