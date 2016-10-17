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مصالحة في عين الحلوة بين مدير مدرسة صفد ووالد احد الطلاب الذي اعتدى عليه بالضرب أرسل الخبر



وتحدث في المصالحة التي جرت في مدرسة صفد الشيخ خطاب الذي اكد على اهمية حماية التعليم في مدارس الاونروا والمعلمين والعاملين في مؤسسات الاونروا، معتبرا ذلك مسؤولية تقع على الجميع اذ ان المعلمين والأهل هم شركاء في بناء جيل يحملهم القضية والتي هي امانة.













جرت مصالحة بين مدير مدرسة صفد التابعة لوكالة الاونروا في مخيم عين الحلوة احمد عباس ووالد احد طلاب المدرسة خضر مقصود على خلفية تعدي الوالد على عباس بالضرب، وذلك برعاية قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في منطقة صيدا العميد خالد الشايب وامين سر المجلس التربوي الشيخ جمال خطاب وحضور نائب مدير منطقة صيدا في الأونروا محمد ابو عطية ومدير دائرة التربية صيدا محمود زيدان وممثلي اللجان الشعبية واتحاد موظفي الاونروا في لبنان.وتحدث في المصالحة التي جرت في مدرسة صفد الشيخ خطاب الذي اكد على اهمية حماية التعليم في مدارس الاونروا والمعلمين والعاملين في مؤسسات الاونروا، معتبرا ذلك مسؤولية تقع على الجميع اذ ان المعلمين والأهل هم شركاء في بناء جيل يحملهم القضية والتي هي امانة. صيدا أون لاين Saida Online