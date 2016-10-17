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بالصور...السائقون العموميون اقفلوا مركز المعاينة الميكانيكية في الزهراني أرسل الخبر



وقد رفعوا لافتة كبيرة على مدخل مركز المعاينة كتب عليها:" انتقلت الى رحمة ربها شركة المعاينة الميكانيكية وتقبل التعازي مستمر حتى اعادة المنشآت الى ملك الدولة". واكد المعتصمون الاستمرار بالاعتصام واقفال كافة مراكز المعاينة في لبنان لحين تنفيذ مطالبهم.



























بدعوة من اتحاد النقل البري نفذ السائقون العموميون في الجنوب اعتصاما امام مركز المعاينة الميكانيكية في الزهراني بعدما اقفلوه واعلنوا الاضراب المفتوح احتجاجا على زيادة الرسوم الميكانيكية وحتى يتم الغاء قرار تلزيم المعاينة الميكانيكية واعادتها الى كنف الدولة وتأمين حماية السائقين العموميين.وقد رفعوا لافتة كبيرة على مدخل مركز المعاينة كتب عليها:" انتقلت الى رحمة ربها شركة المعاينة الميكانيكية وتقبل التعازي مستمر حتى اعادة المنشآت الى ملك الدولة". واكد المعتصمون الاستمرار بالاعتصام واقفال كافة مراكز المعاينة في لبنان لحين تنفيذ مطالبهم. صيدا أون لاين Saida Online