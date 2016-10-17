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اسقاط الدعوى القضائية بحق الموقوفين في قضية غرق مركب صيدا أرسل الخبر



وقد حضر وفد من عائلة ياسين الى مكتب رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي بحضور عضو المجلس البلدي كامل كزبر، مديرة الدائرتين الادارية والمالية الانسة زهرة الدرزي، المحامية رولا شحادة والخبير هيثم الظريف. وبعد ذلك قام سمير احمد ياسين بموجب وكالة عن المتضررين بإسقاط الدعوى القضائية بحق كل من عبد الحميد كامل العدلوني الملقب رنو وكامل محمد علي العدلوني الملقب رنو عند كاتب عدل صيدا الأستاذة سوزان علاءالدين.



وعلم موقع صيدا اون لاين انه تم دفع مبلغ 77 مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية كديّة، وستقوم المحامية رولا شحادة بنقل اسقاط الدعوى الى القاضي غدا حيث من المتوقع ان يتم اخلاء سبيل الموقوفين في الايام القادمة.



اشارة الى ان عائلة السوري خالد احمد دخيل كانت قد اسقطت الدعوى القضائية بعد تم دفع ديّة مالية قدرها 25 مليون ليرة لبنانية.



وبهذا يكون قد اقفل ملف غرق مركب صيدا السياحي قضائيا. بعد نجاح الاتصالات التي استمرت لاسابيع، قامت عائلة ياسين بإسقاط الدعاوى القضائية بحق الموقوفين في قضية حادثة غرق المركب السياحي في صيدا منذ حوالي الشهر والتي راح ضحيتها ثلاثة اشخاص هم راغدة وليد الميس وابنتها هدى ياسين اضافة الى السوري خالد دخيل .وقد حضر وفد من عائلة ياسين الى مكتب رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي بحضور عضو المجلس البلدي كامل كزبر، مديرة الدائرتين الادارية والمالية الانسة زهرة الدرزي، المحامية رولا شحادة والخبير هيثم الظريف. وبعد ذلك قام سمير احمد ياسين بموجب وكالة عن المتضررين بإسقاط الدعوى القضائية بحق كل من عبد الحميد كامل العدلوني الملقب رنو وكامل محمد علي العدلوني الملقب رنو عند كاتب عدل صيدا الأستاذة سوزان علاءالدين.وعلم موقع صيدا اون لاين انه تم دفع مبلغ 77 مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية كديّة، وستقوم المحامية رولا شحادة بنقل اسقاط الدعوى الى القاضي غدا حيث من المتوقع ان يتم اخلاء سبيل الموقوفين في الايام القادمة.اشارة الى ان عائلة السوري خالد احمد دخيل كانت قد اسقطت الدعوى القضائية بعد تم دفع ديّة مالية قدرها 25 مليون ليرة لبنانية.وبهذا يكون قد اقفل ملف غرق مركب صيدا السياحي قضائيا. صيدا أون لاين Saida Online