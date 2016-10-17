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بعدما أصبحت نجمة في ليلةٍ وضحاها... هذه حقيقة معلمة الرياضيات الأكثر إثارة أرسل الخبر



وكانت الشابة الجميلة أوسكانا نفيسلايا قد استفاقت منذ أيامٍ لتُشاهد صورها منتشرة على كافة المواقع الإلكترونيّة التي أطلقت عليها اسم "معلّمة الرياضيات الأكثر إثارة" وذلك بعد انتشار فيديو لشابةٍ تُشبهها.

وفي الحقيقة، إنّ الشابة في الفيديو، التي لم تُعرف هويتها بعد، كانت تُدرّس مادة الرياضيات في إحدى المدارس لكنّ الجميع اعتقدوا أنّها أوسكانا التي تعيش في روسيا البيضاء. لكن لسببٍ من الأسباب انتشرت صور أوسكانا إلى جانب الفيديو مع كلّ معلوماتها الشخصيّة.



وقالت أوسكانا بعد انتشار الفيديو "بدأ الناس بإرسال روابط إلكترونية لي وصور من فيسبوك لكنني تعبت من إخبارهم أنني لست الشابة في الفيديو".



لكن أوسكانا استفادت من هذا الخطأ إذ ازداد عدد متابعيها على انستغرام بالآلاف ليُصبحوا أكثر من نصف مليون متابع.



بعدما ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يُظهر شابة لُقبت بـ "مُعلّمة الرياضيات الأكثر إثارة في العالم"... تبيّن أنّ الشابة في الفيديو ليست معلّمة في الحقيقة بل هي تلميذة في المدرسة لا تبرع بمادة الرياضيات وتبلغ من العمر 17 عاماً فقط.وكانت الشابة الجميلة أوسكانا نفيسلايا قد استفاقت منذ أيامٍ لتُشاهد صورها منتشرة على كافة المواقع الإلكترونيّة التي أطلقت عليها اسم "معلّمة الرياضيات الأكثر إثارة" وذلك بعد انتشار فيديو لشابةٍ تُشبهها.وفي الحقيقة، إنّ الشابة في الفيديو، التي لم تُعرف هويتها بعد، كانت تُدرّس مادة الرياضيات في إحدى المدارس لكنّ الجميع اعتقدوا أنّها أوسكانا التي تعيش في روسيا البيضاء. لكن لسببٍ من الأسباب انتشرت صور أوسكانا إلى جانب الفيديو مع كلّ معلوماتها الشخصيّة.وقالت أوسكانا بعد انتشار الفيديو "بدأ الناس بإرسال روابط إلكترونية لي وصور من فيسبوك لكنني تعبت من إخبارهم أنني لست الشابة في الفيديو".لكن أوسكانا استفادت من هذا الخطأ إذ ازداد عدد متابعيها على انستغرام بالآلاف ليُصبحوا أكثر من نصف مليون متابع. وكالات Saida Online