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إذا كان لديكَ خادمة في المنزل.. إقرأ هذا الخبر أرسل الخبر



ووفقاً لموقع "المناطق"، فإنه رصد عبر هذا البرنامج، أن الخادمات يتنافسن فيما بينهن لعرض صاحبة المنزل أو أسرار البيت من ملابس وأثاث وغيره، فيما يكون العرض متاح لمئات الأشخاص الذين يستخدمون البرنامج عبر الانترنت.

وغالبية من يستخدم البرنامج، هم من شرق آسيا وأصبح يدخله العرب والسعوديون بحثاً عن بث مباشر من الشغالات من داخل المنازل من دون علم أصحابها. حذّر مواطنون من برنامج اسمه bigo live، تستخدمه بعض الخادمات لفضح أسرار المنازل، واستعراضها من دون علم أصحاب المنزل.ووفقاً لموقع "المناطق"، فإنه رصد عبر هذا البرنامج، أن الخادمات يتنافسن فيما بينهن لعرض صاحبة المنزل أو أسرار البيت من ملابس وأثاث وغيره، فيما يكون العرض متاح لمئات الأشخاص الذين يستخدمون البرنامج عبر الانترنت.وغالبية من يستخدم البرنامج، هم من شرق آسيا وأصبح يدخله العرب والسعوديون بحثاً عن بث مباشر من الشغالات من داخل المنازل من دون علم أصحابها. موقع مزمز Saida Online