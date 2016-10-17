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مفوضية الجنوب في الكشاف المسلم يختم السنة الكشفية بإحتفال حاشد أرسل الخبر



استهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشبل بسام الصفدية من ثم النشيد الوطني اللبناني ونشيد الجمعية عزفتهما الفرقة الموسيقية التابعة لمفوضية الجنوب وبعد ذلك عرض فيلم من إعداد قادة مفوضية الجنوب تضمن عرض للتطور الذي طرأ على المفوضية خلال السبع سنوات الأخيرة، تلا عرض الفيلم كلمة لمفوض الجنوب القائد المهندس رامي بشاشة عرض فيها لإنجازات المفوضية خلال الفترة السابقة وخطة السنة الكشفية المقبلة 2017-2016التي تضمنت :

-إفتتاح افواج جديدة في منطقة عبرا البستان الكبير والبرامية .

-السعي لإفتتاح فوجين كشفيين مدرسيين .

-إطلاق ورشة ترميم لمركزي المفوضية في منطقة القياعة وصيدا القديمة بدعم من أصحاب الأيادي البيضاء .

-تطوير الأكاديمية الموسيقية لتضم مئة كشاف نهاية عام 2017 والسعي لتمويلها من خلال الجهات المانحة.



وبعد انتهاء كلمة المفوض قدمت الفرقة الموسيقية وصلة فنية ألهبت الحضور الذي أشادوا بالمستوى الفني العالي الذي قدمته الفرقة.



من ثم كانت رقصة لزهرات فوج رقية بنت الرسول عليه الصلاة والسلام .

ووزع المفوض القائد علي الرفاعي أوسمة التقدير والخدمة على أكثر من أربعين قائدا وكشاف.



وكانت كلمة لرئيس الجمعية القائد عمر سلطاني الذي تحدث فيها عن تاريخ مفوضية الجنوب وانجازاتها خلال ستة وثمانين عاما مضت على تأسيس المفوضية ، كما وأشاد بالمفوض الحالي القائد رامي بشاشة وأعتبر بأن هذه الفترة تعتبر العصر الذهبي لمفوضية الجنوب.



وفي ختام كلمته منح رئيس الجمعية الوسام الذهبي للقائد خالد البني ،والوسام الفضي للقائدان جمال أرقة دان و مصعب الأرناؤوط ووسام البرونزي للقائد محمد الأسود ، كما منح الرئيس دروعا تقديرية لرؤساء الجمعيات التي دعمت و تعاونت مع مفوضية الجنوب خلال السبع سنوات المنصرمة ،وهي :

- الرعاية الإسلامية التي مثلها رئيس مجلس الأمناء الأستاذ هاني أبو زينب

-جمعية أصدقاء زيرة وشاطئ صيدا مثلها رئيسها الأستاذ كامل كزبر

-مركز الرحمة لخدمة المجتمع مثله مديره الأستاذ ماجد مركيز والذي كان أول المتبرعين لتأهيل مركز مفوضية الجنوب -القياعة- باسم طالبات معهد الرحمة وبمبلغ مليون ليرة لبنانية .

-جمعية التنمية والتعاون مثلها مديرها الأستاذ زياد بشاشة .

-جمعية سيد الشهداء حمزة مثلها الأستاذ عمر العتر .

-جمعية الطبية الإسلامية مثلها المسؤول الإعلامي الأستاذ ناصر عجرم .

-الإنقاذ الشعبي مثله رئيس غرفة عملياته الأستاذ عبد الحليم عنتر .

-فوج متطوعي إطفاء صيدا مثله رئيسه الأستاذ محمد حماد .

-الأستاذ المدرب شوقي عنتر.



وأختتم الإحتفال وسط تصفيق حار وإشادة من الحضور وأخذت بعدها الصورة التذكارية.

















































برعاية وحضور رئيس جمعية الكشاف المسلم في لبنان أقامت مفوضية جنوب إحتفال ختامي للعام الكشفي الحالي 2016-2015 في مسرح دار رعاية اليتيم في صيدا بحضور المفوض العام القائد علي الرفاعي وعضو القيادة العامة القائد محمد السيد وأعضاء المفوضية العامة للكشاف المسلم والمفوضين السابقين لمفوضية الجنوب القائد زكريا زهرة والقائد باسم وهبي ورئيس جمعية رواد الكشاف المسلم الدكتور طالب طالب ورؤوساء وممثلوا الجمعيات الأهلية والكشفية في صيدا والجنوب.استهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشبل بسام الصفدية من ثم النشيد الوطني اللبناني ونشيد الجمعية عزفتهما الفرقة الموسيقية التابعة لمفوضية الجنوب وبعد ذلك عرض فيلم من إعداد قادة مفوضية الجنوب تضمن عرض للتطور الذي طرأ على المفوضية خلال السبع سنوات الأخيرة، تلا عرض الفيلم كلمة لمفوض الجنوب القائد المهندس رامي بشاشة عرض فيها لإنجازات المفوضية خلال الفترة السابقة وخطة السنة الكشفية المقبلة 2017-2016التي تضمنت :-إفتتاح افواج جديدة في منطقة عبرا البستان الكبير والبرامية .-السعي لإفتتاح فوجين كشفيين مدرسيين .-إطلاق ورشة ترميم لمركزي المفوضية في منطقة القياعة وصيدا القديمة بدعم من أصحاب الأيادي البيضاء .-تطوير الأكاديمية الموسيقية لتضم مئة كشاف نهاية عام 2017 والسعي لتمويلها من خلال الجهات المانحة.وبعد انتهاء كلمة المفوض قدمت الفرقة الموسيقية وصلة فنية ألهبت الحضور الذي أشادوا بالمستوى الفني العالي الذي قدمته الفرقة.من ثم كانت رقصة لزهرات فوج رقية بنت الرسول عليه الصلاة والسلام .ووزع المفوض القائد علي الرفاعي أوسمة التقدير والخدمة على أكثر من أربعين قائدا وكشاف.وكانت كلمة لرئيس الجمعية القائد عمر سلطاني الذي تحدث فيها عن تاريخ مفوضية الجنوب وانجازاتها خلال ستة وثمانين عاما مضت على تأسيس المفوضية ، كما وأشاد بالمفوض الحالي القائد رامي بشاشة وأعتبر بأن هذه الفترة تعتبر العصر الذهبي لمفوضية الجنوب.وفي ختام كلمته منح رئيس الجمعية الوسام الذهبي للقائد خالد البني ،والوسام الفضي للقائدان جمال أرقة دان و مصعب الأرناؤوط ووسام البرونزي للقائد محمد الأسود ، كما منح الرئيس دروعا تقديرية لرؤساء الجمعيات التي دعمت و تعاونت مع مفوضية الجنوب خلال السبع سنوات المنصرمة ،وهي :- الرعاية الإسلامية التي مثلها رئيس مجلس الأمناء الأستاذ هاني أبو زينب-جمعية أصدقاء زيرة وشاطئ صيدا مثلها رئيسها الأستاذ كامل كزبر-مركز الرحمة لخدمة المجتمع مثله مديره الأستاذ ماجد مركيز والذي كان أول المتبرعين لتأهيل مركز مفوضية الجنوب -القياعة- باسم طالبات معهد الرحمة وبمبلغ مليون ليرة لبنانية .-جمعية التنمية والتعاون مثلها مديرها الأستاذ زياد بشاشة .-جمعية سيد الشهداء حمزة مثلها الأستاذ عمر العتر .-جمعية الطبية الإسلامية مثلها المسؤول الإعلامي الأستاذ ناصر عجرم .-الإنقاذ الشعبي مثله رئيس غرفة عملياته الأستاذ عبد الحليم عنتر .-فوج متطوعي إطفاء صيدا مثله رئيسه الأستاذ محمد حماد .-الأستاذ المدرب شوقي عنتر.وأختتم الإحتفال وسط تصفيق حار وإشادة من الحضور وأخذت بعدها الصورة التذكارية. صيدا أون لاين Saida Online