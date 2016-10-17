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اللجنة الشعبية في صيدا ومخيم عين الحلوة تطلع على حالة الطفل محمود الهندي والشاب المهداوي في صيدا أرسل الخبر





قامت اليوم اللجنة الشعبية في صيدا ومخيم عين الحلوة برئاسة د. عبد أبو صلاح وبمرافقة أعضاء اللجنة بزيارة للشاب المهداوي في مشفى صيدا لمتابعة أخر التطورات الصحية لوضعه ،وبعد انتهاء الزيارة توجه وفد اللجنة الشعبية إلى مشفى لبيب الطبي للاطمئنان ومتابعة حالة الطفل الهندي حيث تم الاجتماع مع رئيس العناية وعم الطفل وتم وضع اللجنة بأخر المستجدات على حالة الطفل . المكتب الإعلامي للجنة الشعبية