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رجل الأعمال عبد الله احمد نحولي يفتتح حضانة Baby Land في الهلالية أرسل الخبر



وامام حضور حاشد من الأهالي اصطحبوا معهم اطفالهم واحفادهم الذي توزعوا على ارجاء المكان الذي يتميز بباحاته الرحبة وتجهيزاته المتطورة والآمنة من الآلعاب المخصصة للأطفال وملعبه الصديق للبيئة الذي انشىء جداره من اطارات مطاطية مستهلكة جرى طلاؤها وتحويل بعضها الى احواض زرع ، وقاعات مخصصة للأطفال اتخذ كل منها لونا ورسما محببا اليهم، وكراسي وطاولات وخزائن مصنوعة من الكرتون المقوى المصنع والملون، ومسرحه الرحب المخصص للأنشطة والذي يتسع لأكثر من 300 شخص فضلا عن غرف لادارة وقسمي الاشراف النفسي والصحي المجهزين ايضا بكل وسائل الرعاية اللازمة والتدخل اذا لزم الأمر .

وكان في استقبال الحضور صاحب المشروع عبد الله نحولي ووالده رجل الأعمال السيد احمد نجيب نحولي وافراد العائلة الذين اصطحبوا الحضور في جولة على اقسام الحضانة مستمعين الى شرح من مديرتها حلا بيساني وبعض المشرفين.

والقى عبد الله نحولي كلمة بالمناسبة رحب فيها بالحضور مستعرضا مواصفات Baby Land من حيث البناء والتجهيز والكادر البشري والتعليمي فاشار الى انها تعتمد نموذجا يدمج بين ثلاثة انظمة في عالم دور الحضانة "الكوري والأميركي والأوروبي" ، فيحضر الانضابط الكوري الى جانب التعليم الأوروبي ( الذي يعتمد ايضا اللغتين الفرنسية والانكليزية ) والنظام الأميركي الذي يعتمد التعلم بواسطة الألعاب ، وتترجم جميعها بوسائل وتجهيزات متطورة وببرنامج منوع من الأنشطة ، الى جانب العياده الطبيه المجهزة للحالات الطارئة وللاسعافات الاولية ومطعم متخصص بالطعام الصحي لللأطفال .آملا ان تحظى هذه الدار بثقة الأهالي واعجاب الأطفال وسرعة تأقلمهم في هذه البيئة التربوية الصحية التي تمهد لانتقالهم الى المدرسة بشخصية قوية وثقة كبيرة بالنفس وتمكن من اللغات. وشكر الحضور على مشاركتهم وخصص بالشكر والده رجل الأعمال السيد احمد نجيب نحولي على دعمه الدائم له منذ البداية .

بعد ذلك قدمت عدد من المشرفات المتخصصات بالأنشطة الترفيهية فقرات فنية وتعبيرية منوعة للأطفال المشاركين الذين استمتعوا ايضا بالرسم على الوجوه واطلاق فقاعات الصابون في الهواء وتشاركوا الألعاب الموجودة ورقصوا على وقع اغنيات مخصصة للأطفال .

وفي الختام قام صاحب الدار عبد الله نحولي بمشاركة والديه وافراد العائلة ومديرة الدار حلا بيساني بقطع قالب حلوى بالمناسبة .







































































































شهدت منطقة الهلالية في صيدا حدثا تربويا اجتماعيا مميزا تمثل بافتتاح حضانةDaycare Center Baby Land لصاحبها رجل الأعمال عبد الله احمد نحولي وتحت اشراف فريق عمل من الأخصائيين التربويين والصحيين والنفسيين لتكون واحة فرح وأمان مواكبة لكل جديد في مجال دور الحضانة ووفق احدث المواصفات العالمية، حيث تستقبل Baby Land الأطفال من عمر ستة أشهر الى عمر ثلاث سنوات يوميا من السابعة صباحا وحتى الثالثة عصرا ما عدا يوم الأحد وتخصص لهم برنامجا تربويا وترفيهيا منوعا الى جانب مواكبة صحية واجتماعية ونفسية لهم على مدار الساعة من قبل مشرفات متخصصات في كل مجال .وامام حضور حاشد من الأهالي اصطحبوا معهم اطفالهم واحفادهم الذي توزعوا على ارجاء المكان الذي يتميز بباحاته الرحبة وتجهيزاته المتطورة والآمنة من الآلعاب المخصصة للأطفال وملعبه الصديق للبيئة الذي انشىء جداره من اطارات مطاطية مستهلكة جرى طلاؤها وتحويل بعضها الى احواض زرع ، وقاعات مخصصة للأطفال اتخذ كل منها لونا ورسما محببا اليهم، وكراسي وطاولات وخزائن مصنوعة من الكرتون المقوى المصنع والملون، ومسرحه الرحب المخصص للأنشطة والذي يتسع لأكثر من 300 شخص فضلا عن غرف لادارة وقسمي الاشراف النفسي والصحي المجهزين ايضا بكل وسائل الرعاية اللازمة والتدخل اذا لزم الأمر .وكان في استقبال الحضور صاحب المشروع عبد الله نحولي ووالده رجل الأعمال السيد احمد نجيب نحولي وافراد العائلة الذين اصطحبوا الحضور في جولة على اقسام الحضانة مستمعين الى شرح من مديرتها حلا بيساني وبعض المشرفين.والقى عبد الله نحولي كلمة بالمناسبة رحب فيها بالحضور مستعرضا مواصفات Baby Land من حيث البناء والتجهيز والكادر البشري والتعليمي فاشار الى انها تعتمد نموذجا يدمج بين ثلاثة انظمة في عالم دور الحضانة "الكوري والأميركي والأوروبي" ، فيحضر الانضابط الكوري الى جانب التعليم الأوروبي ( الذي يعتمد ايضا اللغتين الفرنسية والانكليزية ) والنظام الأميركي الذي يعتمد التعلم بواسطة الألعاب ، وتترجم جميعها بوسائل وتجهيزات متطورة وببرنامج منوع من الأنشطة ، الى جانب العياده الطبيه المجهزة للحالات الطارئة وللاسعافات الاولية ومطعم متخصص بالطعام الصحي لللأطفال .آملا ان تحظى هذه الدار بثقة الأهالي واعجاب الأطفال وسرعة تأقلمهم في هذه البيئة التربوية الصحية التي تمهد لانتقالهم الى المدرسة بشخصية قوية وثقة كبيرة بالنفس وتمكن من اللغات. وشكر الحضور على مشاركتهم وخصص بالشكر والده رجل الأعمال السيد احمد نجيب نحولي على دعمه الدائم له منذ البداية .بعد ذلك قدمت عدد من المشرفات المتخصصات بالأنشطة الترفيهية فقرات فنية وتعبيرية منوعة للأطفال المشاركين الذين استمتعوا ايضا بالرسم على الوجوه واطلاق فقاعات الصابون في الهواء وتشاركوا الألعاب الموجودة ورقصوا على وقع اغنيات مخصصة للأطفال .وفي الختام قام صاحب الدار عبد الله نحولي بمشاركة والديه وافراد العائلة ومديرة الدار حلا بيساني بقطع قالب حلوى بالمناسبة . رأفت نعيم Saida Online