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ريفي ينفي.. والمستقبل يؤكد: يستهدف النائب بهية الحريري أرسل الخبر



وفي اتصال لـ"المدن" مع المستشار الإعلامي للواء ريفي أسعد بشارة، لاستيضاح ملابسات ما جرى من توقيف مناصر للحريري، نفى بشارة مجدداً أن يكون ريفي قد ادعى على أحد من مناصري النائب الحريري، مشيراً إلى أن ريفي تدخل لدى النيابة العامة من أجل إطلاق بلال. م.



إلا أن مصدراً في المستقبل أكد مجدداً ما أوردته "المدن"، قائلاً إنه "صحيح مئة في المئة"، مشيراً إلى استدعاء مناصر آخر للتيار في الموضوع نفسه. وتوجه المصدر بسؤال إلى ريفي: "إذا كنت حريصاً على النائب الحريري فلماذا لم يُستدع إلى التحقيق الطرف الآخر (في إشارة إلى الذين تهجموا على الحريري)؟".



وكان مكتب اللواء ريفي قد أصدر بياناً جاء فيه إن "ما ورد، في المقال الذي نشره موقع "المدن" عن ادعائي قضائياً على أحد مناصري النائب بهية الحريري مختلق ولا أساس له من الصحة. ونستغرب ما صدر من معلومات خاطئة فالجميع يعرف أن اللواء ريفي التزم طوال توليه وزارة العدل بأن لا يدعي على أي وسيلة إعلامية او إعلامي أو صاحب رأي سياسي. وفي هذه القضية سئل المرجع القضائي المختص عن وجود ادعاء بحق هذا الشخص فتبين له عدم وجوده، كما طالب اللواء ريفي من هذا المرجع إطلاق سراحه كون الجرم لا يقوم من دون ادعاء شخصي".

رغم نفي مكتب وزير العدل المستقيل أشرف ريفي، في بيان، ما نشرته "المدن" في 17 تشرين الأول، عن علاقته المأزومة بالنائب بهية الحريري، مازال مناصرو الحريري وتيار المستقبل في صيدا، عند موقفهم من أن ما حصل من موضوع استدعاء وتوقيف أحد مناصريها لبعض الوقت، هو محاولة استهداف موقع الحريري في صيدا.وفي اتصال لـ"المدن" مع المستشار الإعلامي للواء ريفي أسعد بشارة، لاستيضاح ملابسات ما جرى من توقيف مناصر للحريري، نفى بشارة مجدداً أن يكون ريفي قد ادعى على أحد من مناصري النائب الحريري، مشيراً إلى أن ريفي تدخل لدى النيابة العامة من أجل إطلاق بلال. م.إلا أن مصدراً في المستقبل أكد مجدداً ما أوردته "المدن"، قائلاً إنه "صحيح مئة في المئة"، مشيراً إلى استدعاء مناصر آخر للتيار في الموضوع نفسه. وتوجه المصدر بسؤال إلى ريفي: "إذا كنت حريصاً على النائب الحريري فلماذا لم يُستدع إلى التحقيق الطرف الآخر (في إشارة إلى الذين تهجموا على الحريري)؟".وكان مكتب اللواء ريفي قد أصدر بياناً جاء فيه إن "ما ورد، في المقال الذي نشره موقع "المدن" عن ادعائي قضائياً على أحد مناصري النائب بهية الحريري مختلق ولا أساس له من الصحة. ونستغرب ما صدر من معلومات خاطئة فالجميع يعرف أن اللواء ريفي التزم طوال توليه وزارة العدل بأن لا يدعي على أي وسيلة إعلامية او إعلامي أو صاحب رأي سياسي. وفي هذه القضية سئل المرجع القضائي المختص عن وجود ادعاء بحق هذا الشخص فتبين له عدم وجوده، كما طالب اللواء ريفي من هذا المرجع إطلاق سراحه كون الجرم لا يقوم من دون ادعاء شخصي". خالد الغربي - المدن Saida Online