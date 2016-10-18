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شكّت بطبيب الأسنان فصوّرته سراً لتكتشف المصيبة ماذا يفعل بطفلتها! أرسل الخبر



وأخذت موتلي طفلتها إلى عيادة هذا الطبيب في جاكسون فيل في فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، من أجل قلع أحد أسنانها، ولكن الطبيب طلب منها ان تبقى خارجاً وألّا ترافق ابنتها، وهو امر غير طبيعي عند اي طبيب اسنان و خاصة اذا كان المريض طفل.

وبعد ذلك خرجت الطفلة في حالة يرثى لها ملطخة بالدماء بعد ان كان قد اقتلع 7 من أسنانها الأمامية،مما استدعى لنقلها الى قسم الطوارئ في الحال.

و اعترف نحو 1000 مريض على هذا الطبيب بأنهم قد تعرضوا للإساءة منه، و مع ذلك بقي الطبيب على موقفه و انكر جميع الإتهامات، مما دفع الناس للتظاهر ضده مجدداً بعد ان تظاهروا ذده قبل حوالي عام.



اثار طبيب الأسنان هوارد شنايدر "78 عاماً" شكوك سيدة أميركية تدعى براندي موتلي بسبب وحشيته بمعالجة ابنتها الصغيرة البالغة من العمر "6 سنوات"، و ذلك بسبب الظروف الغامضة التي تحوم حول عيادته المرعبة .وأخذت موتلي طفلتها إلى عيادة هذا الطبيب في جاكسون فيل في فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، من أجل قلع أحد أسنانها، ولكن الطبيب طلب منها ان تبقى خارجاً وألّا ترافق ابنتها، وهو امر غير طبيعي عند اي طبيب اسنان و خاصة اذا كان المريض طفل.وبعد ذلك خرجت الطفلة في حالة يرثى لها ملطخة بالدماء بعد ان كان قد اقتلع 7 من أسنانها الأمامية،مما استدعى لنقلها الى قسم الطوارئ في الحال.و اعترف نحو 1000 مريض على هذا الطبيب بأنهم قد تعرضوا للإساءة منه، و مع ذلك بقي الطبيب على موقفه و انكر جميع الإتهامات، مما دفع الناس للتظاهر ضده مجدداً بعد ان تظاهروا ذده قبل حوالي عام. وكالات Saida Online