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بالفيديو: مذيع تحرش بفتاة ويُقبل صدرها على الهواء مباشرة أرسل الخبر



ووقعت الأحداث خلال إذاعة البرنامج على قناة " سي 8"، وكان الموقف هو أداء لقطة يمثل فيها الضيوف مشهدا يتعلق بحادث تعرضت له الممثلة الأميركية كيم كارداشيان، ومن هنا قام الصحفي الفرنسي بتقبيل الثدي الأيمن لفتاة بدلا من وجهها. ولم يبدو أن الشابة غضبت من تصرفه، فقد قبلت عودته لتقبيلها على وجنتيها.



تعرض مذيع فرنسي لانتقادات واسعة، بعدما تلقى المجلس الأعلى للسمعيات والبصريات في فرنسا، عددا كبيرا من الشكاوى والرسائل التي تعدت الـ500، والتي تحمل طابع الغضب والاشمئزاز، بعد أن قام المذيع والصحفي جون ميشيل، بتقبيل "صدر" إحدى الحاضرات على الهواء مباشرة، رغما عنها، مما اعتبره المشتكون اعتداء جنسيا.ووقعت الأحداث خلال إذاعة البرنامج على قناة " سي 8"، وكان الموقف هو أداء لقطة يمثل فيها الضيوف مشهدا يتعلق بحادث تعرضت له الممثلة الأميركية كيم كارداشيان، ومن هنا قام الصحفي الفرنسي بتقبيل الثدي الأيمن لفتاة بدلا من وجهها. ولم يبدو أن الشابة غضبت من تصرفه، فقد قبلت عودته لتقبيلها على وجنتيها. سبوتنيك Saida Online