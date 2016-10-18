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حادثة تثير بلبلة.. إغتصاب امرأة داخل برلمان أرسل الخبر



ولم تكشف الشرطة عن هوية المشتبه به ولا عن هوية ضحيته المفترضة، إلا أن وسائل إعلام أشارت إلى أن المشتبه به هو أحد مساعدي عضو حزب المحافظين النائب كريغ ماكينلاي. وأعلن متحدث باسم ماكينلاي أن الأخير أبلغ أن "هناك مزعم ضد أحد أعضاء فريقه". وأضاف المتحدث أن ماكينلاي فتح مكتبه في قصر وستمنستر أمام المحققين، بناءً على طلب الشرطة والأجهزة البرلمانية، مشيراً إلى أن النائب ينتظر تلقي معلومات إضافية من جانب الشرطة.



من ناحيته، قال حزب المحافظين الحاكم أنه "من غير المناسب التعليق على تحقيق أمني جار".



بدوره، رفض البرلمان الإدلاء بأي معلومات بهذا الشأن، مكتفياً بالقول على لسان المتحدث باسمه أن "البرلمان على تعاون وثيق مع الشرطة في إطار التحقيق ولا يمكننا الإدلاء بمزيد من التعليقات ما دام التحقيق جارياً".



أعلنت الشرطة البريطانية أنها فتحت تحقيقاً بحق مساعد نائب في حزب المحافظين بشبهة اغتصاب امرأة داخل مقر البرلمان فجر 14 تشرين الأول الجاري. وقالت الشرطة إن "رجلاً يبلغ من العمر 23 عاماً اعتقل في نفس اليوم بشبهة اغتصاب"، مشيرة إلى أنها أفرجت عنه مقابل كفالة مالية بانتظار انتهاء التحقيق.ولم تكشف الشرطة عن هوية المشتبه به ولا عن هوية ضحيته المفترضة، إلا أن وسائل إعلام أشارت إلى أن المشتبه به هو أحد مساعدي عضو حزب المحافظين النائب كريغ ماكينلاي. وأعلن متحدث باسم ماكينلاي أن الأخير أبلغ أن "هناك مزعم ضد أحد أعضاء فريقه". وأضاف المتحدث أن ماكينلاي فتح مكتبه في قصر وستمنستر أمام المحققين، بناءً على طلب الشرطة والأجهزة البرلمانية، مشيراً إلى أن النائب ينتظر تلقي معلومات إضافية من جانب الشرطة.من ناحيته، قال حزب المحافظين الحاكم أنه "من غير المناسب التعليق على تحقيق أمني جار".بدوره، رفض البرلمان الإدلاء بأي معلومات بهذا الشأن، مكتفياً بالقول على لسان المتحدث باسمه أن "البرلمان على تعاون وثيق مع الشرطة في إطار التحقيق ولا يمكننا الإدلاء بمزيد من التعليقات ما دام التحقيق جارياً". د.ب.أ Saida Online