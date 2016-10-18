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بالصور... اقفال مركز المعاينة الميكانيكية في الزهراني لليوم الثاني على التوالي أرسل الخبر



وطالب المعتصمون بإلغاء المناقصة الفضيحة بمراكز المعاينة الميكانيكية التي تفتقد للاسس الدستورية والقانونية واعادة المعاينة الى كنف الدولة وعدم زيادة الرسوم على المواطنين اللبنانيين وتعديل قانون السير واخذ رأي اتحادات النقل في لبنان، كما طالبوا وزارة الداخلية التشدد في قمع المخالفات للسيارات الخصوصية وللسائقين الاجانب.





















بدعوة من اتحاد النقل البري في لبنان ولليوم الثاني على التوالي اقفل سائقو السيارات العمومية في الجنوب مركز المعاينة الميكانيكية في الزهراني مطالبين بإلغاء قرار تلزيم المعاينة الميكانيكية واعادتها الى كنف الدولة حيث نصبوا خيمة امام المركز معلنين الاعتصام والاضراب المفتوح حتى يتم الغاء هذا القرار.وطالب المعتصمون بإلغاء المناقصة الفضيحة بمراكز المعاينة الميكانيكية التي تفتقد للاسس الدستورية والقانونية واعادة المعاينة الى كنف الدولة وعدم زيادة الرسوم على المواطنين اللبنانيين وتعديل قانون السير واخذ رأي اتحادات النقل في لبنان، كما طالبوا وزارة الداخلية التشدد في قمع المخالفات للسيارات الخصوصية وللسائقين الاجانب. صيدا أون لاين Saida Online