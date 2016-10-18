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جريمة فظيعة في المكسيك.. قطعوا أيدي 6 رجال وتركوهم ينزفون.. أرسل الخبر



وعثر على الرجال في حي تلاكويباكوي بوادي الحجارة في ولاية جاليسكو غرب البلاد، إحدى أكثر المناطق التي تشهد تناحرا بين عصابات المخدرات المكسيكية.

وقال مسؤول بمكتب المدعي العام، إن الرجال الستة يتلقون الرعاية الطبية ولم يتم اعتقالهم. وأضاف أن تحقيقا قد بدأ للوقوف على ملابسات الواقعة. قال مكتب المدعي العام في المكسيك، إن السلطات عثرت على ستة رجال مقطوعي الأيدي على قيد الحياة يوم الاثنين، في ضواحي وادي الحجارة ثاني أكبر المدن المكسيكية، بينما أعلنت وفاة شخص سابع في موقع الحادث.وعثر على الرجال في حي تلاكويباكوي بوادي الحجارة في ولاية جاليسكو غرب البلاد، إحدى أكثر المناطق التي تشهد تناحرا بين عصابات المخدرات المكسيكية.وقال مسؤول بمكتب المدعي العام، إن الرجال الستة يتلقون الرعاية الطبية ولم يتم اعتقالهم. وأضاف أن تحقيقا قد بدأ للوقوف على ملابسات الواقعة. Saida Online