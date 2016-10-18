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الحريري التقت سفيرة التشيلي ومجموعة من المثقفين من صيدا والجنوب أرسل الخبر



وكان اللقاء مناسبة للتداول في الأوضاع العامة في البلاد والعلاقات الثنائية وقضايا ذات اهتمام مشترك .

وكانت الحريري التقت في مجدليون مجموعة من المثقفين من صيدا والجنوب تداولت واياهم في التطورات الراهنة على الساحة الداخلية والموقف منها .







استقبلت النائب بهية الحريري في مكتبها في بيروت سفيرة التشيلي في لبنان مرتا شلهوب في زيارة بروتوكولية .وكان اللقاء مناسبة للتداول في الأوضاع العامة في البلاد والعلاقات الثنائية وقضايا ذات اهتمام مشترك .وكانت الحريري التقت في مجدليون مجموعة من المثقفين من صيدا والجنوب تداولت واياهم في التطورات الراهنة على الساحة الداخلية والموقف منها . صيدا أون لاين