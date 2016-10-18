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أخبار صيدا / الحريري التقت سفيرة التشيلي ومجموعة من المثقفين من صيدا والجنوب
الحريري التقت سفيرة التشيلي ومجموعة من المثقفين من صيدا والجنوب
2016-10-18 أرسل الخبر
صيدا أون لاين
استقبلت النائب بهية الحريري في مكتبها في بيروت سفيرة التشيلي في لبنان مرتا شلهوب في زيارة بروتوكولية .
وكان اللقاء مناسبة للتداول في الأوضاع العامة في البلاد والعلاقات الثنائية وقضايا ذات اهتمام مشترك .
وكانت الحريري التقت في مجدليون مجموعة من المثقفين من صيدا والجنوب تداولت واياهم في التطورات الراهنة على الساحة الداخلية والموقف منها .
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