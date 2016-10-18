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اختيار جنس الجنين..هل هو حلال ؟ ولماذا الخليجيون يفضلون الإناث ؟ أرسل الخبر



وأكد أحد كبار أطباء المركز أن نسبة نجاح هذه الخدمة تصل الى 99%.

وأثار تفضيل الخليجيين للإناث علامات استغراب كثيرة, كون الإماراتيين والعرب عموما يرغبون بإنجاب الذكور.

وحرص المركز قبل إطلاق هذه الخدمة على مراجعة رجال الدين للإطمئنان الى إجازتها وخلوها من الموانع الشرعية. وكانت الإجابة إنها حلال. كشف تحقيق لمجلة "ماي مول" في عددها الأخير, أن الخليجيين يفضلون الإناث عند اختيار جنس الجنين الذي بات متاحا في دبي. وأشار تحقيق المجلة الى أن مركزا للإخصاب في هيئة صحة دبي بات يقدم خدمىة "إختيار جنس الجنين" الذي تحضره كثير من دول العالم لما فيه من تمييز وعنصرية للجنس الآخر.وأكد أحد كبار أطباء المركز أن نسبة نجاح هذه الخدمة تصل الى 99%.وأثار تفضيل الخليجيين للإناث علامات استغراب كثيرة, كون الإماراتيين والعرب عموما يرغبون بإنجاب الذكور.وحرص المركز قبل إطلاق هذه الخدمة على مراجعة رجال الدين للإطمئنان الى إجازتها وخلوها من الموانع الشرعية. وكانت الإجابة إنها حلال. وكالات Saida Online