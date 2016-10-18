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سرقة منزل في صيدا بالرغم من وجود صاحبته فيه !!! أرسل الخبر



وقد تمكن السارق من سرقة مبلغ 6000 دولار و500 يورو وحوالي 800 الف ليرة، والمبلغ يعود لابنة صاحبة المنزل التي كانت تنوي تسديده كدفعة لشقة سكنية.

وقد قامت المواطنة بالادعاء على مجهول في مخفر صيدا الجديدة حيث بوشر التحقيق ورفع البصمات لمعرفة الفاعل. في حادثة سرقة غريبة قام مجهول بواسطة الكسر والخلع بالدخول الى منزل المواطنة (خديجة ع. ا.) في منطقة الهمشري في صيدا اثناء وجود صاحبة المنزل داخله وهي نائمة.وقد تمكن السارق من سرقة مبلغ 6000 دولار و500 يورو وحوالي 800 الف ليرة، والمبلغ يعود لابنة صاحبة المنزل التي كانت تنوي تسديده كدفعة لشقة سكنية.وقد قامت المواطنة بالادعاء على مجهول في مخفر صيدا الجديدة حيث بوشر التحقيق ورفع البصمات لمعرفة الفاعل. صيدا أون لاين Saida Online