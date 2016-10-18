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خفض الملح ينقذ آلاف الأرواح البشرية أرسل الخبر



واشنطن- ذكرت دراسة أميركية أن بإمكان الولايات المتحدة أن تمنع ما يصل إلى نصف مليون حالة وفاة خلال العشر سنوات المقبلة إذا خفض الاميركيون ما يتناولونه من الملح إلى القدر الذي يقع ضمن الخطوط الرئيسية القومية.

وتعتمد هذه النتيجة على عمليات محاكاة من خلال الكمبيوتر باستخدام بيانات من دراسات مختلفة بشأن تأثير تناول كميات إضافية من الصوديوم على ضغط الدم وأخطار الإصابة بأمراض القلب. وتأتي هذه الدراسة خلال الأسبوع الذي أعلنت فيه مدينة نيويورك نجاحها نحو تحقيق هدفها بخفض مستويات الملح بواقع الربع بحلول 2014.



ويوصي معهد الطب معظم الأصحاء بالحصول على 1500 مليغرام من الصوديوم يوميا وبحد أقصى 2300 مليغرام. ولكن الاميركي العادي يتناول كمية تقدر بـ3600 مليغرام يوميا معظمها من خلال الأغذية المصنعة.



وقالت باميلا كوكسون كبيرة معدي هذه الدراسة وهي من جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو إن "تخفيض ما يتم تناوله من الصوديوم مهم للجميع وليس فقط لمجموعة فرعية صغيرة من الناس حساسة تجاه الملح".



وأضافت أنه على الرغم من أن الآثار الصحية لخفض الملح قد تكون بسيطة بالنسبة للشخص العادي فإن النتائج تثبت أنها تزيد عندما تتعلق بملايين الأميركيين.



وقالت كوكسون إن"الخفض التدريجي أمر تعمل عليه دول كثيرة في شتى أنحاء العالم بأساليب مختلفة.معظم ما نتناوله من الصوديوم يأتي من تلك الأنواع من الأغذية المصنعة. باحثون يشيرون إلى أن الولايات الأميركية قادرة على تجنب نصف مليون حالة وفاة إذا خفض سكانها من كمية الملح التي يتناولونها.واشنطن- ذكرت دراسة أميركية أن بإمكان الولايات المتحدة أن تمنع ما يصل إلى نصف مليون حالة وفاة خلال العشر سنوات المقبلة إذا خفض الاميركيون ما يتناولونه من الملح إلى القدر الذي يقع ضمن الخطوط الرئيسية القومية.وتعتمد هذه النتيجة على عمليات محاكاة من خلال الكمبيوتر باستخدام بيانات من دراسات مختلفة بشأن تأثير تناول كميات إضافية من الصوديوم على ضغط الدم وأخطار الإصابة بأمراض القلب. وتأتي هذه الدراسة خلال الأسبوع الذي أعلنت فيه مدينة نيويورك نجاحها نحو تحقيق هدفها بخفض مستويات الملح بواقع الربع بحلول 2014.ويوصي معهد الطب معظم الأصحاء بالحصول على 1500 مليغرام من الصوديوم يوميا وبحد أقصى 2300 مليغرام. ولكن الاميركي العادي يتناول كمية تقدر بـ3600 مليغرام يوميا معظمها من خلال الأغذية المصنعة.وقالت باميلا كوكسون كبيرة معدي هذه الدراسة وهي من جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو إن "تخفيض ما يتم تناوله من الصوديوم مهم للجميع وليس فقط لمجموعة فرعية صغيرة من الناس حساسة تجاه الملح".وأضافت أنه على الرغم من أن الآثار الصحية لخفض الملح قد تكون بسيطة بالنسبة للشخص العادي فإن النتائج تثبت أنها تزيد عندما تتعلق بملايين الأميركيين.وقالت كوكسون إن"الخفض التدريجي أمر تعمل عليه دول كثيرة في شتى أنحاء العالم بأساليب مختلفة.معظم ما نتناوله من الصوديوم يأتي من تلك الأنواع من الأغذية المصنعة. وكالات Saida Online