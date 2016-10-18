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الملك السعودي يعدم أميراً ومواقع التواصل تشتعل بالخبر أرسل الخبر



وقد أصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً بهذا القرار جاء به “وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم ، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه، الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره”.

كما تناقلت المواقع السعودية شريط فيديو العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يؤكد به أنّه ما من فرق بين أمير أو مواطن في العدل والمساواة وتطبيق شرعه الله.



هذا ونشط عبر موقع تويتر هاشتاغ #سلمان_الحزم_يأمر_بقصاص_أمير









أكدت معلومات صحفية نقلاً عن المحامي عبدالله الفلاج أنّ المحكمة العليا قد صادقت على حكم الإعدام بحق الأمير تركي بن سعود الكبير قاتل الشاب عادل المحيميد في الجريمة الشهيرة قبل 3 أعوام.وقد أصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً بهذا القرار جاء به “وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم ، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه، الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره”.كما تناقلت المواقع السعودية شريط فيديو العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يؤكد به أنّه ما من فرق بين أمير أو مواطن في العدل والمساواة وتطبيق شرعه الله.هذا ونشط عبر موقع تويتر هاشتاغ #سلمان_الحزم_يأمر_بقصاص_أمير جنوبية Saida Online